A pomázi PódiumOn mindenki elmondhatja a magáét - Irány az I. VERSFESZT roséfagyival!

Az I.VERSFESZT-en mindenki elmondhatja a magáét a PódiumOn!
Idén először rendezi meg a Mondj Te is egy verset Kulturális Egyesület versmondó és verseket népszerűsítő családi fesztiválját Pomázon, a Magyar Várban szeptember 12-én 16 órától 13-án éjfélig. Az ország első VERSFESZT-je "Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét"a PódiumOn. Koncert, író-olvasó találkozó, versmondó sarok, rengeteg szellemi és sportos VERSeny, továbbá versfilmek peregnek és ezen az eseményen íróink-költőink kedvenc étkeit is meg lehet kóstolni, és itt mutatkozik be a Dúzsi roséfagyi is! A belépés ingyenes, szombaton 10-18-ig díjtalan buszjárat a pomázi HÉV-től.
A rendezvény fővédnöke: Császár Angela. Fellép többek között Kautzky Armand, Lukács Sándor, Bendekffy Katalin, Szarvas József, Sasvári Sándor, Hirtling István, Szabó András, Petrás Mária, Döbrentei Kornél, Mezey Katalin, Vári Fábián László, Trill Zsolt.
" Az I. VERSFESZT-re a hazai és határon túli művészeti élet kiemelkedő személyiségei érkeznek. Minden programot a családosok igényei szerint állítottunk össze, kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják kedvenceiket a pomázi Magyar Várban." - tudtuk meg Takács Bence Ervin főszervezőtől. A Mondj Te is Egy Verset kezdeményezés elindítója és az I.VERSFESZT ötletgazdája hozzátette, a kulturális mellett a kulináris élmények is szerepet játszanak itt: csak ezen a fesztiválon kóstolható a Dúzsi-roséfagyi, Mikszáth lepényei vagy éppen Bródy Sándor pogácsái, a Jókai bableves és Petőfi túrós csuszája mellett.
A pomázi Magyar Vár PódiumOn színpadán mindenki elmondhatja kedvenc versét, miközben koncertek, táncház, filmklub, kiállítás, gasztronómiai élmények és rengeteg gyermekeknek és felnőtteknek szóló program lesz. A sportos vetélkedők háziasszonya a labdarúgás elsőszámú női tolmácsolója Berkesi Judit, míg szombaton este Gyémánt Ádámék fergeteges táncháza és DJ SZABÓ László zárja a fesztivál második napját.
Takács Bence Ervin kérdésünkre, hogy mi adta az ihletet az I. VERSFESZT megrendezésére, a fesztivál főszervezője azt válaszolta: a mai, ténylegesen időhiányos világban a versek, és a pódiumra lépő művészek egy-egy produkciója képes még megszólítani - felnőttet és gyermeket egyaránt.
" A Mondj Te is Egy Verset kezdeményezésem 2016-os elindítása óta örvendetesen sokan vagyunk, határon innen és túl. Pomázon is van versmondó körünk, és a Magyar Várban adott volt az ideális helyszín erre a találkozásra a PódiumOn." Takács Bence azt is elárulta, a háromnapos fesztivál elsődleges célja a gyermekeket az olvasás szeretetére rávezetni, felmutatni kulturális értékeinket úgy, hogy minden korosztály megtalálhassa a számára kedves gondolatot, személyt, foglalkozást.
Koncertet ad többek közt a Rustico Szokolay Dongó Balázzsal és Kubinyi Júliával, a számos díjjal elismert Benedekffy Katalin, lóháton érkezik Sasvári Sándor és Léna, és a DJ pultoknál Szabó László.
A pódium-művészeti sátorban egymásnak adják a szót és a verseket színészeink, íróink, költőink, közszereplőink, találkozhatunk Császár Angelával, Szarvas Józseffel, Vári Fábián Lászlóval, Falusi Mártonnal, Trill Zsolttal, Kautzky Armanddal, Petrás Máriával, Döbrentei Kornéllal, Szentmártoni Jánossal, Lukács Sándorral vagy éppen Mezey Katalinnal, Mohai Gáborral, Csender Leventével, Szabó Sípos Barnabással, és a mindenki által ismert hangokkal: Szalóczy Pállal, Mohai Gáborral és Simorjay Emesével.
Az összművészeti fesztivál keretein belül mutatja be Hirtling István Márai Sándor verseiből összeállított a lírikus Márai -125 estjét, mint ahogyan Szabó András Sinka István estje és Borbély Sándor József Attila est-premierje is itt lesz.
A Magyar Vár több helyszínén zajló fesztiválon külön versfilm-vetítő terem és Vörös Ildikó festőművész alkotásai várják az érdeklődőket, mint ahogyan számos író-olvasó, könyvkiadói vagy éppen művészi beszélgetésnek is részesei lehetünk.
A versvándorok is megérkeznek Horti Zoltán, Marcsák Gergely-Shrek Tímea és Tóth Péter Levente személyében, és számos alkalommal lesz lehetőség igazit mulatni, táncolni Gyémánt Ádámékkal.
Részletes program a fesztivál honlapján található. A fesztivál honlapja: www.mondjegyverset.hu
