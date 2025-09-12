A pomázi PódiumOn mindenki elmondhatja a magáét - Irány az I. VERSFESZT roséfagyival!

Idén először rendezi meg a Mondj Te is egy verset Kulturális Egyesület versmondó és verseket népszerűsítő családi fesztiválját Pomázon, a Magyar Várban szeptember 12-én 16 órától 13-án éjfélig. Az ország első VERSFESZT-je "Egy hely, ahol mindenki elmondhatja a magáét"a PódiumOn. Koncert, író-olvasó találkozó, versmondó sarok, rengeteg szellemi és sportos VERSeny, továbbá versfilmek peregnek és ezen az eseményen íróink-költőink kedvenc étkeit is meg lehet kóstolni, és itt mutatkozik be a Dúzsi roséfagyi is! A belépés ingyenes, szombaton 10-18-ig díjtalan buszjárat a pomázi HÉV-től.

A VERSFESZT a Magyar Várban szombat éjfélig tart Fotó: pexels.com

A rendezvény fővédnöke: Császár Angela. Fellép többek között Kautzky Armand, Lukács Sándor, Bendekffy Katalin, Szarvas József, Sasvári Sándor, Hirtling István, Szabó András, Petrás Mária, Döbrentei Kornél, Mezey Katalin, Vári Fábián László, Trill Zsolt.

" Az I. VERSFESZT-re a hazai és határon túli művészeti élet kiemelkedő személyiségei érkeznek. Minden programot a családosok igényei szerint állítottunk össze, kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják kedvenceiket a pomázi Magyar Várban." - tudtuk meg Takács Bence Ervin főszervezőtől. A Mondj Te is Egy Verset kezdeményezés elindítója és az I.VERSFESZT ötletgazdája hozzátette, a kulturális mellett a kulináris élmények is szerepet játszanak itt: csak ezen a fesztiválon kóstolható a Dúzsi-roséfagyi, Mikszáth lepényei vagy éppen Bródy Sándor pogácsái, a Jókai bableves és Petőfi túrós csuszája mellett.

A pomázi Magyar Vár PódiumOn színpadán mindenki elmondhatja kedvenc versét, miközben koncertek, táncház, filmklub, kiállítás, gasztronómiai élmények és rengeteg gyermekeknek és felnőtteknek szóló program lesz. A sportos vetélkedők háziasszonya a labdarúgás elsőszámú női tolmácsolója Berkesi Judit, míg szombaton este Gyémánt Ádámék fergeteges táncháza és DJ SZABÓ László zárja a fesztivál második napját.

Takács Bence Ervin kérdésünkre, hogy mi adta az ihletet az I. VERSFESZT megrendezésére, a fesztivál főszervezője azt válaszolta: a mai, ténylegesen időhiányos világban a versek, és a pódiumra lépő művészek egy-egy produkciója képes még megszólítani - felnőttet és gyermeket egyaránt.