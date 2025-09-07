Kevesebb magyar a Fradiban; Varga Barnabás még mindig távozhat

Akárcsak 2019 óta folyamatosan, idén is csak a Ferencváros képviseli a magyar futballt az európai kupák főtábláin. A Fradi, noha végig harcban volt a Bajnokok Ligájáért, ötödszörre is az Európa-ligában bizonyíthat. A szakvezetésnek kedden éjfélig kell eldöntenie, ki az a 25 játékos, akit beneveznek a küzdelmekbe. A kerethirdetésnél több szabályt is be kell tartani. Többek között az is kiderült, hogy a gárda legjobbja, Varga Barnabást nem a magyar játékosok közé sorolja az UEFA - még több infót ezen a linken olvashatsz.

Varga Barnabás a nemzetközi kupában és az NB I-ben is remek formát mutatott a Fradiban (Fotó: Laszlo Szirtesi)

Nem túlzás kijelenteni, jelenleg Varga Barnabás a Ferencváros egyik legjobb formában lévő labdarúgója. A válogatott csatár éppen a nemzeti csapattal szerepel a vb-selejtezőkön, ugyanakkor a háttérben a klubváltásáról is folyhatnak tárgyalások. Noha Európában véget ért az átigazolási szezon, a Fradi drukkerei egyelőre nem lélegezhetnek fel - részletekről ezen a linken olvashatsz.

Izgalmas nyarat zárt le a Ferencváros focicsapata. Centiken múlott, de a gárda végül nem jutott a főtáblára a Bajnokok Ligájában, viszont a zöld-fehérekre így is nagy meccsek várnak az Európa-ligában. A válogatott szünetben pedig Debrecenben 3-0-s győzelemmel üzent a Fradi azoknak, akik úgy hiszik, itthon az NB I-ben el lehet kapni a címvédőt. Robbie Keane vezetőedző most fellélegezhet egy kicsit, s készülhet az őszi kihívásokra melyről ezen a linken olvashatsz többet.