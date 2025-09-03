Varga Barnabás még mindig távozhat a Fradiból, aggódhatnak a szurkolók

A nyár, s immár az ősz legnagyobb kérdése, mi lesz a válogatott csatár sorsa. Napokon belül eldőlhet, Varga Barnabás marad-e a Fradiban.
Nem túlzás kijelenteni, jelenleg Varga Barnabás a Ferencváros egyik legjobb formában lévő labdarúgója. A válogatott csatár éppen a nemzeti csapattal készül a soron következő két világbajnoki selejtezőre – Írország és Portugália ellen –, ugyanakkor a háttérben a klubváltásáról is folyhatnak tárgyalások. Noha Európában véget ért az átigazolási szezon, a Fradi drukkerei egyelőre nem lélegezhetnek fel.
Európában az átigazolási szezon augusztus 31-én zárult, s Varga még mindig a Fradi játékosa. Menedzsere, Paunoch Péter két hete arról beszélt, olasz ajánlatok mellett Ázsiából, Szaúd-Arábiából is vannak érdeklődők. A szaúdiaknál szeptember 11-én zárul le az ázigazolási szezon, azaz elvileg még jövő csütörtökig aláírhat oda a középcsatár. A válogatott szeptember 9-én játszik Portugália ellen, vagyis ott még meggyőzheti a kérőket Varga. Ugyanakkor a támadó maradását vetíti elő, hogy úgy tűnik, a Ferencváros nem tudja szerződtetni Afimico Pululut, a lengyel Jagiellonia csatárát. Pedig az angolai játékost éppen a kétszeres gólkirály pótlására szemelték ki.
Varga egész nyáron remekelt. A BL-selejtezőkben összesen hat gólt szerzett, a bajnokságban eddig négy találatig jutott. A csatár szerződése 2027-ben jár le a Fradiban.
