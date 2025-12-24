„Időben történt az edzőváltás" - féltik a kieséstől az MTK-t a klublegendák

Az MTK a Zalaegerszeg vendégeként játszott 1-1-es döntetlennel búcsúztatta a vezetőedzői posztról Horváth Dávidot a labdarúgó NB I 18. fordulójának december 20-i mérkőzésén. Az MTK augusztus 30. óta nyeretlen idegenben, s október 25. után sikerült ismét pontot szereznie vendégként. Várható volt, hogy megköszönik Horváth munkáját az MTK-nál, sőt, már fél évvel ezelőtt fenyegette őt a leváltás veszélye. Aztán eljött a vég: a 14. és 17. forduló között a kék-fehér alakulat a Diósgyőr, Győr, Paks, Újpest elleni meccseken sorozatban négy vereséget szedett össze 4-14-es gólkülönbséggel. Az MTK a kilencedik helyen zárta a 2025-ös évet.

Horváth Dávid (jobbra) munkáját megköszönték az MTK-nál Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Gáspár József volt válogatott-kapus aláhúzta: Horváth utódára, Pinezits Mátéra „tűzoltó” feladat vár.

Időben jött az edzőváltás az MTK-nál

Nehezen magyarázható, hogy Horváth csapata, mely odahaza simán, 3-0-ra elintézte a Debrecent, miért lépett többször kátyúba. Alapvető gond, hogy az MTK otthon és idegenben ugyanazt a futballt játssza, ezért az edzőváltás alighanem időben történt

- magyarázta Gáspár a Metropolnak, aki azt feltételezi, hogy Pinezits, aki legutóbb az MTK utánpótlásában dolgozott, szabad kezet kap.

Amire szüksége is lesz, mert az MTK védelme szellős, középpályásai és támadói nem járnak vissza segíteni, elöl sehol sem látok gólveszélyes támadót. Jellemző, hogy a szélsői nem vállalnak egy az egy elleni harcot, inkább hátrafelé passzolnak

– tette hozzá a volt kapus.

Megóvni az MTK-t a kieséstől

A Verebes-féle aranycsapat technikás középpályása, Kékesi Rezső amondó, mivel a megszokott FTC-Puskás Akadémia-Paks trió mellé felzárkózott a Győr és a Debrecen, Pinezitsnek egy lehet a teendője: megmenteni az MTK-t a kieséstől.

- Szakértelme vitán felüli, hiszen dolgozott az NB I-es Honvédnál, másfél évig az NB II-es Kozármislenynél, mellyel az első helyen is állt – nyilatkozta Kékesi.

A kétszeres válogatott Kovács Béla úgy vélte, Horváth ténykedéséből nem derült ki, hogy milyen futballt kívánt játszatni.

Nehéz munka az MTK edzőjéé. Amikor Bognár György visszatért a Hungária körútra, azt üzentem neki: helytelenül döntött, tudniillik a kék-fehér klub nem az ő műfaja. Kisvártatva vissza is tért Paksra. Feltételezem, hogy Pinezits-csel érkezik egy új szakmai koncepció is. Kérdés: milyen?

– fogalmazott Kovács.