Két súlyos vereség után sem félti az MTK-t a csapat bajnoka
Nem érti Gáspár József, korábbi válogatott kapus, hogy egykori csapata miért kerül olykor hullámvölgybe. Ezzel együtt is hat közé várja az MTK-t.
Kezdetben jól harcolt az MTK futballcsapata az NB I 15. fordulójában a Győr ellen idegenben, aztán következett a 43. perc, amikor a fővárosi együttesből kiállították Németh Hunort. Onnantól egyirányú futball folyt a pályán, és az ETO FC 3-0-ra nyert.
Piros lap pecsételte meg az MTK sorsát
Az MTK korábbi kapusa, Gáspár József többször megnézte a kérdéses esetet, az alapján azt állította a Metropolnak, hogy az MTK fiatal játékosa megfegyelmezésére elég lett volna a sárga lap, csakhogy a VAR-vizsgálat tanulmányozása alapján leküldték a gyepről.
Németh először a labdát rúgta el, az viszont tagadhatatlan, hogy meggondolatlanul csúszott be, és balszerencsés esetben akár eltörhette volna Vitális Milán lábát
– nyilatkozta a Metropolnak Gáspár József, a klub korábbi bajnoka, válogatott kapusa.
Gáspár szerint az MTK helye a hat között van
A korábbi négyszeres válogatott játékos a kék-fehérek két, egymást követő súlyos vereségéből – DVTK 0-4, Győr 0-3 – nem von le messzemenő következtetéseket.
Győrben hiányzott két alapemberünk, Kata Mihály és Bognár István, értem itt főként a rutinjukat, de velük kiegészülve az MTK a tabella első felében végez. Sorsdöntő három bajnoki következik, a 16. fordulóban Paksra utazni nem egy életbiztosítás. Utána itthon fogadjuk az Újpestet, mely hol így futballozik, hol úgy. A naptári évet záró, ZTE elleni idegenbeli meccs sem könnyű. Úgy vélem, a maximális 9 pontból négyet megszerzünk
– tekintett a jövőbe Gáspár, aki szerint a jelenleg 7. helyen álló csapat az első hatba való.
