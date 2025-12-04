Két súlyos vereség után sem félti az MTK-t a csapat bajnoka

Kezdetben jól harcolt az MTK futballcsapata az NB I 15. fordulójában a Győr ellen idegenben, aztán következett a 43. perc, amikor a fővárosi együttesből kiállították Németh Hunort. Onnantól egyirányú futball folyt a pályán, és az ETO FC 3-0-ra nyert.

Az MTK-t a szezonban másodszor is legyőzte a Győr Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Piros lap pecsételte meg az MTK sorsát

Az MTK korábbi kapusa, Gáspár József többször megnézte a kérdéses esetet, az alapján azt állította a Metropolnak, hogy az MTK fiatal játékosa megfegyelmezésére elég lett volna a sárga lap, csakhogy a VAR-vizsgálat tanulmányozása alapján leküldték a gyepről.

Németh először a labdát rúgta el, az viszont tagadhatatlan, hogy meggondolatlanul csúszott be, és balszerencsés esetben akár eltörhette volna Vitális Milán lábát

– nyilatkozta a Metropolnak Gáspár József, a klub korábbi bajnoka, válogatott kapusa.

Gáspár szerint az MTK helye a hat között van

A korábbi négyszeres válogatott játékos a kék-fehérek két, egymást követő súlyos vereségéből – DVTK 0-4, Győr 0-3 – nem von le messzemenő következtetéseket.

Győrben hiányzott két alapemberünk, Kata Mihály és Bognár István, értem itt főként a rutinjukat, de velük kiegészülve az MTK a tabella első felében végez. Sorsdöntő három bajnoki következik, a 16. fordulóban Paksra utazni nem egy életbiztosítás. Utána itthon fogadjuk az Újpestet, mely hol így futballozik, hol úgy. A naptári évet záró, ZTE elleni idegenbeli meccs sem könnyű. Úgy vélem, a maximális 9 pontból négyet megszerzünk

– tekintett a jövőbe Gáspár, aki szerint a jelenleg 7. helyen álló csapat az első hatba való.