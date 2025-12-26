„Te bohóc!” - Szoboszlai miatt áll a bál, nekiestek a Liverpool-szurkolók korábbi kedvencüknek

Jamie Carragher kap hideget-meleget a rajongóktól, miután a Sky Sports szakértőjeként elmondta, szerinte az eddigiek alapján kik alkotják a szezon legjobb tizenegyét az angol labdarúgó-Premier League-ben. Noha a címvédő Liverpool egyelőre árnyéka tavalyi önmagának, a klublegenda egyik döntése miatt – nevezetesen, hogy még a csapatot a hátán cipelő Szoboszlai Dominik sem került be az őt régóta kritizáló Carragher álomcsapatába – nagyon kiakadtak a szurkolók.

Jamie Carragher (jobbra) már éppen kezdte dicsérni a korábban sokat bírált Szoboszlai Dominikot, erre most olajat öntött a tűzre Fotó: X

A Roefs – Munoz, Guehi, Gabriel, Calafiori – Xhaka, Rice – Semenyo, Fernandes, Rogers – Haaland összetételű tizenegyébe tehát egyetlen Pool-játékos sem fért be. Pedig ha valaki, akkor az eddigi négy szavazásból háromszor a hónap legjobbjának választott Szoboszlai megérdemelte volna, hogy Carragher végre elismerje a magyar középpályás kimagasló teljesítményét.

Zero ball knowledge pic.twitter.com/Or4RkbXHUE — Moon Knight (@Michael_K_Rider) December 23, 2025

Így érzik a szurkolók is, akik százával olvasnak be hajdani kedvencüknek, aki a Bajnokok Ligája-győzelemmel megkoronázott profi pályafutása (1996-2013) során csak a Liverpoolt szolgálta.

Rengetegen hiányolják Szoboszlai Dominikot

„Nincs benne Szoboszlai? Te bohóc!”;

„Kihagytad a csapatot a hátán cipelő Szoboszlait? Oké...”;

„Nevetséges, hogy nem tetted be Szoboszlait, de tudjuk, miért”;

„Rice és Xhaka a középpályán? Benned tényleg nincs semmi szégyenérzet”;

„Bruno Fernandes nevetséges, Szoboszlainak kéne ott lennie”;

„Őrület ez a tiszteletlenséget Szoboszkai iránt”;

„Kriminális, hogy Szoboszlai nincs benne”;

„Se Caiceido, se Szoboszlai? Mindig is tudtam, hogy egy idióta vagy, de jézusom, ez már egy új szint” - sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek Carragher felé.

Az angol Premier League állása 17 forduló után: Arsenal 39 pont Manchester City 37 Aston Villa 36 Chelsea 29 (29-17) Liverpool 29 (28-25)

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00, tv: Spíler 1) a sereghajtó Wolverhampton Wandererst fogadja az Anfielden, az eltiltott Szoboszlai és több sérültje, hiányzója nélkül.