RETRO RÁDIÓ

„Te bohóc!” - Szoboszlai miatt áll a bál, nekiestek a Liverpool-szurkolók korábbi kedvencüknek

Jamie Carragher kihúzta a gyufát. Hiába keresik Szoboszlai Dominikot a PL-szezon eddigi álomtizenegyében.

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.12.26. 08:30
szoboszlai dominik jamie carragher liverpool premier league álomcsapat

Jamie Carragher kap hideget-meleget a rajongóktól, miután a Sky Sports szakértőjeként elmondta, szerinte az eddigiek alapján kik alkotják a szezon legjobb tizenegyét az angol labdarúgó-Premier League-ben. Noha a címvédő Liverpool egyelőre árnyéka tavalyi önmagának, a klublegenda egyik döntése miatt – nevezetesen, hogy még a csapatot a hátán cipelő Szoboszlai Dominik sem került be az őt régóta kritizáló Carragher álomcsapatába – nagyon kiakadtak a szurkolók.

Jamie Carragher (jobbra) már éppen kezdte dicsérni a korábban sokat bírált Szoboszlai Dominikot, erre most olajat öntött a tűzre
Jamie Carragher (jobbra) már éppen kezdte dicsérni a korábban sokat bírált Szoboszlai Dominikot, erre most olajat öntött a tűzre Fotó: X

A Roefs – Munoz, Guehi, Gabriel, Calafiori – Xhaka, Rice – Semenyo, Fernandes, Rogers – Haaland összetételű tizenegyébe tehát egyetlen Pool-játékos sem fért be. Pedig ha valaki, akkor az eddigi négy szavazásból háromszor a hónap legjobbjának választott Szoboszlai megérdemelte volna, hogy Carragher végre elismerje a magyar középpályás kimagasló teljesítményét.

Így érzik a szurkolók is, akik százával olvasnak be hajdani kedvencüknek, aki a Bajnokok Ligája-győzelemmel megkoronázott profi pályafutása (1996-2013) során csak a Liverpoolt szolgálta.

Rengetegen hiányolják Szoboszlai Dominikot

„Nincs benne Szoboszlai? Te bohóc!”;

„Kihagytad a csapatot a hátán cipelő Szoboszlait? Oké...”;

„Nevetséges, hogy nem tetted be Szoboszlait, de tudjuk, miért”;

„Rice és Xhaka a középpályán? Benned tényleg nincs semmi szégyenérzet”;

„Bruno Fernandes nevetséges, Szoboszlainak kéne ott lennie”;

„Őrület ez a tiszteletlenséget Szoboszkai iránt”;

„Kriminális, hogy Szoboszlai nincs benne”;

„Se Caiceido, se Szoboszlai? Mindig is tudtam, hogy egy idióta vagy, de jézusom, ez már egy új szint” - sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek Carragher felé.

Az angol Premier League állása 17 forduló után:

  1. Arsenal 39 pont
  2. Manchester City 37
  3. Aston Villa 36
  4. Chelsea 29 (29-17)
  5. Liverpool 29 (28-25)

A Liverpool legközelebb szombaton (16.00, tv: Spíler 1) a sereghajtó Wolverhampton Wandererst fogadja az Anfielden, az eltiltott Szoboszlai és több sérültje, hiányzója nélkül.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu