Szoboszlait kihagyták Liverpoolban, nincs ott a legjobbak között
A magyar klasszist biztosan nem díjazzák az idei FIFA-gálán. Szoboszlai Dominik nem, de másik nyolc Liverpool játékos bekerülhet a szezon álomcsapatába.
Szoboszlai Dominik az idei szezonban kétségtelenül a Liverpool egyik, ha nem a legjobb formában futballozó játékosa. Ennek ellenére a teljesítménye nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a neve bekerüljön a kalapba a kedd este megrendezésre kerülő FIFA-gálán, ahol nemcsak a 2025-ös év legjobb labdarúgóját hirdetik ki, hanem fény derül az idény álomcsapatára is. Azonban a magyar klasszis nem került be a nyolc liverpooli játékos közé, akik esélyt kapnak arra, hogy a szezon legjobb csapatának tagjai legyenek.
A Liverpoolt mezőnyjátékosként csupán Mohamed Szalah képviseli az év férfi játékosa szavazáson, míg Alisson Becker az év kapusa díj egyik várományosa. Az év edzője kategóriában a közelmúltban sok kritikát kapó Arne Slot is bekerült a jelöltek közé.
Szoboszlai kimaradt a legjobbak közül
Az év csapatának bő keretében – amelyben posztonként, a kapusoktól a védőkön és középpályásokon át egészen a támadókig összesen 22 játékos kapott helyet – nyolc liverpooli futballista szerepel. A már említett két kiemelt jelölt mellett Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Florian Wirtz, Alexander Isak, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister neve is felbukkan a listán. Felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet Szoboszlaival, aki immár hónapok óta a csapat húzóembere, és kis túlzással neki köszönhetően van még a versenyben a Liverpool a Bajnokok Ligája indulást érő pozíciókért az angol élvonalban.
A magyarázat valójában meglehetősen egyszerű: a szavazók a döntés során kizárólag a 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. közötti időszakot vehetik figyelembe. Ebben az intervallumban a Liverpool Premier League-címet ünnepelhetett, és bár Szoboszlai Dominik a 2024/2025-ös bajnoki idényben stabil alapembernek számított Arne Slot csapatában, szerepe ekkor még nem volt annyira meghatározó, mint amilyen jelenleg.
Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy amennyiben képes fenntartani ezt a kiemelkedő formát, a következő évi szavazáson már aligha mehetnek el mellette a döntéshozók.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
