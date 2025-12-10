Minek Szalah, ha itt van Szoboszlai? Arne Slot fontos döntést hozott
Mohamed Szalah búcsúzhat az eddig megingathatatlan szerepétől? Szoboszlai Dominik lehet az új tizenegyesfelelős Liverpoolban.
Arne Slot kiválóan mérlegelt, amikor Mohamed Szalah távollétében – aki az edzővel kialakult konfliktusa miatt nem került be az Inter-Liverpool Bajnokok Ligája-keretbe – Szoboszlai Dominikot nevezte ki elsőszámú tizenegyesrúgónak. A holland vezetőedző továbbra is vékony jégen táncol, hiszen néhány gyengébb eredmény után a klub vezetői bármikor dönthetnek a Premier League-győztes menedzser menesztéséről. Slot ezért nem engedhet meg magának egyetlen rossz döntést sem, így nem meglepő, hogy az olasz sztárcsapat ellen a magyar válogatott csapatkapitánya volt a büntetőfelelős, akinek köszönhetően 1-0-ra nyert a Liverpool a San Siro gyepén.
Mohamed Szalah a Liverpool történetének egyik legkiemelkedőbb gólvágója, ami részben annak is köszönhető, hogy immár nagyjából hét éve ő végzi a csapat tizenegyeseinek túlnyomó többségét. Az utóbbi időben azonban látványosan romlott a hatékonysága a büntetőpontról: az elmúlt három idényben összesen hatszor hibázott.
Ezzel szemben Szoboszlai idegei acélból vannak: 21 büntetőjéből 20-at értékesített, csupán a Leverkusen ellen rontott 2021-ben, még az RB Leipzig játékosaként. Egyelőre kevés jel mutat arra, hogy az egyiptomi a közeljövőben visszakerülne a kezdőcsapatba, de ha így is történne, az sem garantált, hogy visszakapja ezt a szerepkört a magyar középpályástól.
Szoboszlainak ugyanakkor akadnak potenciális kihívói a csapaton belül: Cody Gakpo és Alexis Mac Allister is mindössze egyszer rontott karrierjük során, bár jóval kevesebb alkalommal álltak a büntetőpont mögé, mint a magyar klasszis. Szalah mellett egyedül a friss igazolás, Alexander Isak rendelkezik több próbálkozással, ám az ő mutatói korántsem meggyőzőek: 19 értékesített tizenegyes mellett 6 alkalommal hibázott.
Szoboszlai a jobb sarkot kedveli:
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre