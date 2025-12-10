RETRO RÁDIÓ

Minek Szalah, ha itt van Szoboszlai? Arne Slot fontos döntést hozott

Mohamed Szalah búcsúzhat az eddig megingathatatlan szerepétől? Szoboszlai Dominik lehet az új tizenegyesfelelős Liverpoolban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 17:20
Szoboszlai Dominik Liverpool Mohamed Szalah tizenegyesrúgó

Arne Slot kiválóan mérlegelt, amikor Mohamed Szalah távollétében – aki az edzővel kialakult konfliktusa miatt nem került be az Inter-Liverpool Bajnokok Ligája-keretbe – Szoboszlai Dominikot nevezte ki elsőszámú tizenegyesrúgónak. A holland vezetőedző továbbra is vékony jégen táncol, hiszen néhány gyengébb eredmény után a klub vezetői bármikor dönthetnek a Premier League-győztes menedzser menesztéséről. Slot ezért nem engedhet meg magának egyetlen rossz döntést sem, így nem meglepő, hogy az olasz sztárcsapat ellen a magyar válogatott csapatkapitánya volt a büntetőfelelős, akinek köszönhetően 1-0-ra nyert a Liverpool a San Siro gyepén.

Szoboszlai Dominik első büntetőjét rúgta a Liverpool színeiben
Szoboszlai Dominik első büntetőjét rúgta a Liverpool színeiben Fotó: Liverpool FC

Mohamed Szalah a Liverpool történetének egyik legkiemelkedőbb gólvágója, ami részben annak is köszönhető, hogy immár nagyjából hét éve ő végzi a csapat tizenegyeseinek túlnyomó többségét. Az utóbbi időben azonban látványosan romlott a hatékonysága a büntetőpontról: az elmúlt három idényben összesen hatszor hibázott.

Ezzel szemben Szoboszlai idegei acélból vannak: 21 büntetőjéből 20-at értékesített, csupán a Leverkusen ellen rontott 2021-ben, még az RB Leipzig játékosaként. Egyelőre kevés jel mutat arra, hogy az egyiptomi a közeljövőben visszakerülne a kezdőcsapatba, de ha így is történne, az sem garantált, hogy visszakapja ezt a szerepkört a magyar középpályástól.

Szoboszlainak ugyanakkor akadnak potenciális kihívói a csapaton belül: Cody Gakpo és Alexis Mac Allister is mindössze egyszer rontott karrierjük során, bár jóval kevesebb alkalommal álltak a büntetőpont mögé, mint a magyar klasszis. Szalah mellett egyedül a friss igazolás, Alexander Isak rendelkezik több próbálkozással, ám az ő mutatói korántsem meggyőzőek: 19 értékesített tizenegyes mellett 6 alkalommal hibázott.

Szoboszlai a jobb sarkot kedveli:

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu