Minek Szalah, ha itt van Szoboszlai? Arne Slot fontos döntést hozott

Arne Slot kiválóan mérlegelt, amikor Mohamed Szalah távollétében – aki az edzővel kialakult konfliktusa miatt nem került be az Inter-Liverpool Bajnokok Ligája-keretbe – Szoboszlai Dominikot nevezte ki elsőszámú tizenegyesrúgónak. A holland vezetőedző továbbra is vékony jégen táncol, hiszen néhány gyengébb eredmény után a klub vezetői bármikor dönthetnek a Premier League-győztes menedzser menesztéséről. Slot ezért nem engedhet meg magának egyetlen rossz döntést sem, így nem meglepő, hogy az olasz sztárcsapat ellen a magyar válogatott csapatkapitánya volt a büntetőfelelős, akinek köszönhetően 1-0-ra nyert a Liverpool a San Siro gyepén.

Szoboszlai Dominik első büntetőjét rúgta a Liverpool színeiben Fotó: Liverpool FC

Mohamed Szalah a Liverpool történetének egyik legkiemelkedőbb gólvágója, ami részben annak is köszönhető, hogy immár nagyjából hét éve ő végzi a csapat tizenegyeseinek túlnyomó többségét. Az utóbbi időben azonban látványosan romlott a hatékonysága a büntetőpontról: az elmúlt három idényben összesen hatszor hibázott.

Ezzel szemben Szoboszlai idegei acélból vannak: 21 büntetőjéből 20-at értékesített, csupán a Leverkusen ellen rontott 2021-ben, még az RB Leipzig játékosaként. Egyelőre kevés jel mutat arra, hogy az egyiptomi a közeljövőben visszakerülne a kezdőcsapatba, de ha így is történne, az sem garantált, hogy visszakapja ezt a szerepkört a magyar középpályástól.

Szoboszlainak ugyanakkor akadnak potenciális kihívói a csapaton belül: Cody Gakpo és Alexis Mac Allister is mindössze egyszer rontott karrierjük során, bár jóval kevesebb alkalommal álltak a büntetőpont mögé, mint a magyar klasszis. Szalah mellett egyedül a friss igazolás, Alexander Isak rendelkezik több próbálkozással, ám az ő mutatói korántsem meggyőzőek: 19 értékesített tizenegyes mellett 6 alkalommal hibázott.

Szoboszlai a jobb sarkot kedveli: