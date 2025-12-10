RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai végre tizenegyest lőhetett, egy helyen az összes BL-meccs eredménye

A magyar játékos döntött Milánóban. A Liverpool Szoboszlai tizenegyesével nyert 1-0-ra az Inter elleni BL-meccsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 05:15
bl meccsen Inter

A keretből kirakott Mohamed Szalah hiányában eljött Szoboszlai Dominik ideje. A Liverpool magyarja először rúghatott meccsen tizenegyest a klubban, a Pool ezzel a találattal nyert 1-0-ra az Inter ellen. A többi BL-meccsen veszélyben volt a Bayern és a Barcelona is, de mindkét sztárcsapat nyert.

Szoboszlai Dominik nem hibázott az Inter elleni BL-meccsen
Szoboszlai Dominik nem hibázott az Inter elleni BL-meccsen Fotó: Giuseppe Cottini

A keddi BL-meccsek eredményei

Inter-Liverpool 0-1
Kajrat-Olympiakosz 0-1
Bayern-Sporting 3-1
Monaco-Galatasaray 1-0
Atalanta-Chelsea 2-1
Barcleona-Frankfurt 2-1
PSV-Atlético 2-3
Tottenham-Slavia 3-0
Union St. Gilloise-Marseille 2-3 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

