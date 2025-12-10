Szoboszlai végre tizenegyest lőhetett, egy helyen az összes BL-meccs eredménye
A magyar játékos döntött Milánóban. A Liverpool Szoboszlai tizenegyesével nyert 1-0-ra az Inter elleni BL-meccsen.
A keretből kirakott Mohamed Szalah hiányában eljött Szoboszlai Dominik ideje. A Liverpool magyarja először rúghatott meccsen tizenegyest a klubban, a Pool ezzel a találattal nyert 1-0-ra az Inter ellen. A többi BL-meccsen veszélyben volt a Bayern és a Barcelona is, de mindkét sztárcsapat nyert.
A keddi BL-meccsek eredményei
Inter-Liverpool 0-1
Kajrat-Olympiakosz 0-1
Bayern-Sporting 3-1
Monaco-Galatasaray 1-0
Atalanta-Chelsea 2-1
Barcleona-Frankfurt 2-1
PSV-Atlético 2-3
Tottenham-Slavia 3-0
Union St. Gilloise-Marseille 2-3
