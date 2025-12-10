Szoboszlai végre tizenegyest lőhetett, egy helyen az összes BL-meccs eredménye

A keretből kirakott Mohamed Szalah hiányában eljött Szoboszlai Dominik ideje. A Liverpool magyarja először rúghatott meccsen tizenegyest a klubban, a Pool ezzel a találattal nyert 1-0-ra az Inter ellen. A többi BL-meccsen veszélyben volt a Bayern és a Barcelona is, de mindkét sztárcsapat nyert.

Szoboszlai Dominik nem hibázott az Inter elleni BL-meccsen Fotó: Giuseppe Cottini

A keddi BL-meccsek eredményei

Inter-Liverpool 0-1

Kajrat-Olympiakosz 0-1

Bayern-Sporting 3-1

Monaco-Galatasaray 1-0

Atalanta-Chelsea 2-1

Barcleona-Frankfurt 2-1

PSV-Atlético 2-3

Tottenham-Slavia 3-0

Union St. Gilloise-Marseille 2-3

