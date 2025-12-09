Arne Slot előre megmondta, Szalah a kispadra sem ülhet le a BL-ben
Legnagyobb sztárja nélkül focizik ma az angol bajnok. Az Inter-Liverpool BL-meccsen Szoboszlai Dominik kezd, Mohamed Szalah Milánóba sem utazott el.
Ahogy az várható volt, Mohamed Szalah nélkül rendezik ma az Inter-Liverpool találkozót a labdarúgó-Bajnokok Ligájában. Az egyiptomi csatár háromszor is a kispadon ragadt, ezt követően pedig nyilvánosan bírálta Arne Slot menedzsert. A holland szakember tiszteletben tartja Szalah véleményét, ugyanakkor szerinte megengedhetetlen, hogy média előtt borult ki. Slot ezek után kirakta a csatárt a BL-keretből, el sem utazhatott Milánóba.
Szalah nincs, Szoboszlai Dominik viszont természetesen ott van a kezdőcsapatban, Kerkez Milos pedig a kispadon kezd.
Játszik még Szalah a Liverpoolban?
A csatár szombaton elköszön a drukkerektől, majd elutazik az Afrika-kupára. Azt nem tudni, hogy azt követően visszatér-e a Vörösökhöz.
