RETRO RÁDIÓ

Arne Slot előre megmondta, Szalah a kispadra sem ülhet le a BL-ben

Legnagyobb sztárja nélkül focizik ma az angol bajnok. Az Inter-Liverpool BL-meccsen Szoboszlai Dominik kezd, Mohamed Szalah Milánóba sem utazott el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 19:46
Mohamed Szalah bl Liverpool Inter

Ahogy az várható volt, Mohamed Szalah nélkül rendezik ma az Inter-Liverpool találkozót a labdarúgó-Bajnokok Ligájában. Az egyiptomi csatár háromszor is a kispadon ragadt, ezt követően pedig nyilvánosan bírálta Arne Slot menedzsert. A holland szakember tiszteletben tartja Szalah véleményét, ugyanakkor szerinte megengedhetetlen, hogy média előtt borult ki. Slot ezek után kirakta a csatárt a BL-keretből, el sem utazhatott Milánóba.

Szalah el sem utazott Milánóba
Szalah el sem utazott Milánóba Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szalah nincs, Szoboszlai Dominik viszont természetesen ott van a kezdőcsapatban, Kerkez Milos pedig a kispadon kezd.

Játszik még Szalah a Liverpoolban?

A csatár szombaton elköszön a drukkerektől, majd elutazik az Afrika-kupára. Azt nem tudni, hogy azt követően visszatér-e a Vörösökhöz.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó-BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu