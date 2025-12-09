RETRO RÁDIÓ

A Szalah-botrány egy vicc, sokkal nagyobb a válság a Liverpoolnál

A Liverpool legnagyobb problémája nem az egyiptomi sztár megosztó nyilatkozata, de még csak nem is a támadó szekció. John Aldride szerint a Mohamed Szalah-ügyön túl még nagyobb gondjai vannak az együttesnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.09. 19:00
Mohamed Szalah Liverpool Ibrahima Konaté botrány

Mohamed Szalah nyilatkozata, amelyben a vezetőedzőt becsmérelte, valóságshow-szerűvé alakította a Liverpool mindennapjait. Pedig a klub gondjai messze túlmutatnak az egyiptomi ikon kifakadásán: a csapat védekezése hétről hétre gyengébb: az utóbbi időszakban rendre három-négy gólt kap. Erre hívta fel a figyelmet John Aldridge, a klub korábbi meghatározó támadója is.

Mohamed Szalah kispadra ültetésével sem javult a Liverpool
Mohamed Szalah kispadra ültetésével sem javult a Liverpool (Fotó: Carl Recine)

A korábbi ír válogatott a Liverpool Echo cikkében elemezte a Vörösök kilátástalan helyzetét a Leeds elleni 3–3-as döntetlen után.

Ez a leggyengébb védekezés, amit valaha láttam a csapattól. A szöglet, amelyből a Leeds a harmadik gólját szerezte, egyszerűen nevetséges volt. Hogyan történhet meg ilyen? Senki sem védekezett a hosszú oldalon – és nem először fordul ez elő. Teljesen képtelenek vagyunk levédekezni a pontrúgásokat. Ilyet amatőr szinten is alig látni

– fogalmazott a 67 esztendős szakember.

A Liverpool mezében 83 mérkőzésen 50 gólt szerző Aldridge szerint a klubnak januárban mindenképpen új belső védőket kell igazolnia.

A két középhátvédünk láthatóan óriási gondokkal küzd, ráadásul a fiatal Leoni is sérült. Télen két új játékos érkezése elengedhetetlen lenne erre a posztra.

Külön kitért Ibrahima Konaté aggasztó formájára is:

„Nem értem, mi történt vele. Egy játékos nem válik egyik napról a másikra gyengévé, márpedig Konaté tavaly kimagasló teljesítményt nyújtott. Talán elégedetlen a szerződésével? De ez sem indokolhat ekkora visszaesést.”

A volt ír futballista szerint egy védekező középpályás megszerzése is kulcsfontosságú lenne.

Ryan Gravenberch jól teljesít ezen a poszton, de támadásban is értékes, hagyni kellene többet előre húzódni. Ehhez viszont szükség van mögötte egy klasszikus, védekezőbb felfogású játékosra. Ugyanakkor aligha igazolnak három új játékost, hiszen a klub a nyáron közel 500 millió eurót költött.

Szalah pótolható, a védelem a legnagyobb gond

John Aldridge meglátása valóban helytálló lehet, hiszen a Liverpool Mohamed Szalah mellett is bőven rendelkezik a világelithez tartozó támadókkal, így előbb-utóbb biztosan kijön a lépés az ellenfelek kapuja előtt. Azonban trófeákat úgy nem lehet nyerni, hogy a csapat minden második mérkőzésen három gólt kap.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

 Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu