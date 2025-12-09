A Szalah-botrány egy vicc, sokkal nagyobb a válság a Liverpoolnál
A Liverpool legnagyobb problémája nem az egyiptomi sztár megosztó nyilatkozata, de még csak nem is a támadó szekció. John Aldride szerint a Mohamed Szalah-ügyön túl még nagyobb gondjai vannak az együttesnek.
Mohamed Szalah nyilatkozata, amelyben a vezetőedzőt becsmérelte, valóságshow-szerűvé alakította a Liverpool mindennapjait. Pedig a klub gondjai messze túlmutatnak az egyiptomi ikon kifakadásán: a csapat védekezése hétről hétre gyengébb: az utóbbi időszakban rendre három-négy gólt kap. Erre hívta fel a figyelmet John Aldridge, a klub korábbi meghatározó támadója is.
A korábbi ír válogatott a Liverpool Echo cikkében elemezte a Vörösök kilátástalan helyzetét a Leeds elleni 3–3-as döntetlen után.
Ez a leggyengébb védekezés, amit valaha láttam a csapattól. A szöglet, amelyből a Leeds a harmadik gólját szerezte, egyszerűen nevetséges volt. Hogyan történhet meg ilyen? Senki sem védekezett a hosszú oldalon – és nem először fordul ez elő. Teljesen képtelenek vagyunk levédekezni a pontrúgásokat. Ilyet amatőr szinten is alig látni
– fogalmazott a 67 esztendős szakember.
A Liverpool mezében 83 mérkőzésen 50 gólt szerző Aldridge szerint a klubnak januárban mindenképpen új belső védőket kell igazolnia.
A két középhátvédünk láthatóan óriási gondokkal küzd, ráadásul a fiatal Leoni is sérült. Télen két új játékos érkezése elengedhetetlen lenne erre a posztra.
Külön kitért Ibrahima Konaté aggasztó formájára is:
„Nem értem, mi történt vele. Egy játékos nem válik egyik napról a másikra gyengévé, márpedig Konaté tavaly kimagasló teljesítményt nyújtott. Talán elégedetlen a szerződésével? De ez sem indokolhat ekkora visszaesést.”
A volt ír futballista szerint egy védekező középpályás megszerzése is kulcsfontosságú lenne.
Ryan Gravenberch jól teljesít ezen a poszton, de támadásban is értékes, hagyni kellene többet előre húzódni. Ehhez viszont szükség van mögötte egy klasszikus, védekezőbb felfogású játékosra. Ugyanakkor aligha igazolnak három új játékost, hiszen a klub a nyáron közel 500 millió eurót költött.
Szalah pótolható, a védelem a legnagyobb gond
John Aldridge meglátása valóban helytálló lehet, hiszen a Liverpool Mohamed Szalah mellett is bőven rendelkezik a világelithez tartozó támadókkal, így előbb-utóbb biztosan kijön a lépés az ellenfelek kapuja előtt. Azonban trófeákat úgy nem lehet nyerni, hogy a csapat minden második mérkőzésen három gólt kap.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
