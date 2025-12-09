"Szoboszlainak senkitől nem kell félnie" - Arne Slot és Szalah balhéjáról beszélt a korábbi kapitány

Egyre mélyebb ellentét rajzolódik ki Arne Slot és Mohamed Szalah között, miután az egyiptomi klasszis a Leeds elleni 3-3-as döntetlen után a sajtó előtt nyíltan bírálta vezetőedzőjét. A 33 éves szélső türelme három, kispadról végignézett mérkőzés után fogyott el, és ezúttal nem fogta vissza magát: kendőzetlen véleményt mondott a helyzetről. Lapunk megkeresésére a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a ma már televíziós szakértőként dolgozó Bozsik Péter értékelte Slot és a liverpooli ikon konfliktusát.

Szoboszlai Dominik szerepelt Mohamed Szalah posztján a Leeds ellen Fotó: Liverpool FC

Nyilván jó lenne tudni mi vezetett el idáig. Szalah egy kiváló futballista, de talán már azt kell mondanunk, hogy kiváló futballista volt. A legnagyobb kérdés, hogy milyen hatással van az egyiptomi az öltözőre, illetve, korábban kritizálta-e az edző döntéseit és nézeteit. Mivel ezeket még nem tudjuk, nehéz bármelyik felet hibáztatni

– fogalmazott Bozsik Péter.

A magyar bajnok edző szerint a probléma gyökereihez kell visszamennünk:

"Azt kell figyelembe venni, hogy Szalah valóban a teljesítménye miatt került-e ki, vagy személyes nézeteltérés okozta a mellőzést. De elég valószínű, hogy ezt sose tudjuk meg."

Bozsik Péter 2006-ban irányította a nemzeti csapatot Fotó: Földi Imre

Szalah vagy Slot: egyiküknek mennie kell?

Állítólag egyáltalán nem szólnak már egymáshoz, így nehéz elképzelni, hogy mindketten a klubnál folytatják. Bár a Liverpool pontok tekintetében még mindig közel van a legjobb négyhez, tehát ebből a szempontból nincs minden veszve, de ez a viszony már aligha rendezhető.

A viharos helyzet és a gyenge forma ellenére Szoboszlai Dominik továbbra is kimagasló teljesítményt nyújt a Premier League-címvédő színeiben Slot irányítása alatt, de Bozsik Péter szerint ez nem csupán az aktuális szakember érdeme.

Szoboszlainak félnie senkitől és semmilyen szituációtól nem kell, akkor is rendben lesz, ha valóban elküldik a menedzsert. Bárki keze alatt a kezdőbe tudja verekedni magát, tehát már túl van azon, hogy az edzőváltás miatt kelljen izgulnia, biztos vagyok benne, hogy ő rendben lesz.

– zárta gondolatait Bozsik.

