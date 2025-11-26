Nem kertelt a korábbi szövetségi kapitány, megmondta a véleményét Marco Rossiról

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) keddi elnökségi ülését követően hivatalossá vált, hogy Marco Rossi marad a magyar válogatott élén. Az Írország ellen drámai körülmények közt elveszített vb-selejtező óta mindenki azt találgatta, mi lesz az olasz szakember sorsa. Az elnökség támogatásáról biztosította a mestert, aki így minden bizonnyal kitölti 2030-ig szóló szerződését, és a következő világbajnoki ciklusban is ő irányítja majd a nemzeti csapatot. Lapunk megkeresésére Magyarország korábbi szövetségi kapitánya, Bozsik Péter beszélt a véleményéről.

Marco Rossi a vb-selejtezős kudarcot követően is marad a magyar válogatott élén Fotó: AFP

Mindenképpen helyes döntés született. Rossi kapitány az elmúlt hét év alatt már bebizonyította, hogy érti a magyar futballt, és mostanra már jelentős kötődése is van hazánkhoz. Szerintem a legfontosabb, hogy az öltözővel rendezett a viszonya és a játékosok is kiálltak mellette. Emellett egyértelmű, hogy megvan benne a szükséges ambíció és a bizonyítási vágy

– kezdte Bozsik Péter.

Az MLSZ közleményében hangsúlyozta, hogy a hazánkat 2018 óta irányító vezetőedzőtől megújulást várnak. A korábbi szövetségi kapitány szerint ezzel nem lesz probléma:

„Az elmúlt években Rossi már többször is bizonyította, hogy képes fejlődni és megújulni, hiszen már egy generációváltáson is átvezette a válogatottat. A pályán mutatott játékban is rugalmas volt: például a korábbi három védős felállásról az őszi világbajnoki selejtezőkre négy védős rendszerre váltott. Nem hiszem, hogy a jövőben ezen a téren gondok merülnének fel” – fogalmazott a 64 esztendős szakember.

A magyar bajnok edző úgy véli, jelenleg nem reális elvárás a világbajnoki részvétel.

Már a kezdetektől úgy gondoltam, hogy ez nem lehet elvárás. Nem vagyok a statisztikák híve, de ha a világranglistára tekintünk, nem tartozunk egyértelműen Európa 16 legjobb csapata közé. Kis szerencsével, kedvező sorsolással és kiemelkedő teljesítménnyel persze el lehet jutni a tornára, de nem ez a papírforma. De Marco Rossi, ahogy eddig is, mindent meg fog tenni, hogy ez sikerüljön.

Bozsik Péter 2006-ban irányította a nemzeti csapatot Fotó: Földi Imre

„Marco Rossi elmúlt hét éve összességében sikeres volt”

A válogatott két Európa-bajnokságra is kvalifikálta magát, ráadásul az utóbbin csoportelsőként végzett a selejtezőkön. 2021-ben a szerencse nem állt mellettünk, hiszen a halálcsoportba kerültünk, tavaly pedig Svájc ellen úszott el a továbbjutás. A mutatott játék azonban folyamatosan javult, így összességében Marco Rossi remek munkát végzett a magyar nemzeti csapat élén

– zárta gondolatait Bozsik.