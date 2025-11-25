Vége a találgatásoknak, eldőlt Marco Rossi jövője

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos bejelentést tett Marco Rossi jövője kapcsán. A keddi elnökségi ülést követően eldőlt, hogy az olasz szakember marad-e a válogatott szövetségi kapitánya vagy sem.

Az Írország ellen drámai körülmények közt elveszített vb-selejtező óta mindenki azt találgatta, mi lesz Marco Rossi szövetségi kapitány sorsa. Lehetett olvasni arról, hogy az MLSZ egyáltalán nem gondolkodik más szakember kinevezésén, és folytatnák a munkát az olasz szakemberrel, akinek 2030-ig szóló szerződése van. De pletykálták azt is, hogy miután a válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, Rossi maga nyújtotta be a felmondását, amit a szövetség nem fogadott el. A hivatalos információkra és a végleges döntésre kedd délutánig kellett várni, amikor az elnökségi ülést követően közleményt adtak ki.

A szövetségi kapitány beszámolójában elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját és támogatásáról biztosította a szakembert, aki eddig 82 mérkőzésen vezette a magyar válogatottat – köztük két Európa-bajnokság hat csoportmérkőzésén.

A Magyar Labdarúgó Szövetség vezető testülete meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját. A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ben kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén

- olvasható az MLSZ közleményében.