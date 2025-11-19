RETRO RÁDIÓ

Meglett a következménye a magyar válogatott meccsén történteknek

Jerevánban ugyan 1-0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn. Ezért csúszott hátra a magyar válogatott a FIFA-világranglistán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
magyar válogatott FIFA világranglista

Négy helyet rontott, így a 41. helyen áll a magyar válogatott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján. A szövetség honlapja azzal magyarázza Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának hátracsúszását, hogy bár Jerevánban 1-0-ra legyőzte az örményeket, a Puskás Arénában 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn.

A magyar válogatott 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn
Azért csúszott hátra a magyar válogatott a FIFA-világranglistán, mert 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn Fotó: TumbaszHedi

A magyarokat legyőző Írország három pozíciót lépett előre és jelenleg az 59. helyen áll. Az élmezőnyben viszont nem változott a sorrend, a világranglistát továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetik az argentinok, a franciák és az angolok előtt. A brazilok kettő pozíciót javítva a portugálok elé kerültek és már az ötödikek.

Négy helyet rontott a magyar válogatott FIFA-ranglistán

(zárójelben az előző helyezés):

  1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont
  2. (2.) Argentína 1873,33
  3. (3.) Franciaország 1870
  4. (4.) Anglia 1834,12
  5. (7.) Brazília 1760,46
  6. (5.) Portugália 1760,38
  7. (6.) Hollandia 1756,27
  8. (8.) Belgium 1730,71
  9. (10.) Németország 1724,15
  10. (11.) Horvátország 1716,88

...41. (37.) MAGYARORSZÁG 1496,29

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu