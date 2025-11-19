Meglett a következménye a magyar válogatott meccsén történteknek
Jerevánban ugyan 1-0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn. Ezért csúszott hátra a magyar válogatott a FIFA-világranglistán.
Négy helyet rontott, így a 41. helyen áll a magyar válogatott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján. A szövetség honlapja azzal magyarázza Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának hátracsúszását, hogy bár Jerevánban 1-0-ra legyőzte az örményeket, a Puskás Arénában 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn.
A magyarokat legyőző Írország három pozíciót lépett előre és jelenleg az 59. helyen áll. Az élmezőnyben viszont nem változott a sorrend, a világranglistát továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetik az argentinok, a franciák és az angolok előtt. A brazilok kettő pozíciót javítva a portugálok elé kerültek és már az ötödikek.
Négy helyet rontott a magyar válogatott FIFA-ranglistán
(zárójelben az előző helyezés):
- (1.) Spanyolország 1877,18 pont
- (2.) Argentína 1873,33
- (3.) Franciaország 1870
- (4.) Anglia 1834,12
- (7.) Brazília 1760,46
- (5.) Portugália 1760,38
- (6.) Hollandia 1756,27
- (8.) Belgium 1730,71
- (10.) Németország 1724,15
- (11.) Horvátország 1716,88
...41. (37.) MAGYARORSZÁG 1496,29
