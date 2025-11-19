Meglett a következménye a magyar válogatott meccsén történteknek

Négy helyet rontott, így a 41. helyen áll a magyar válogatott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján. A szövetség honlapja azzal magyarázza Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának hátracsúszását, hogy bár Jerevánban 1-0-ra legyőzte az örményeket, a Puskás Arénában 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn.

A magyarokat legyőző Írország három pozíciót lépett előre és jelenleg az 59. helyen áll. Az élmezőnyben viszont nem változott a sorrend, a világranglistát továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetik az argentinok, a franciák és az angolok előtt. A brazilok kettő pozíciót javítva a portugálok elé kerültek és már az ötödikek.

(1.) Spanyolország 1877,18 pont (2.) Argentína 1873,33 (3.) Franciaország 1870 (4.) Anglia 1834,12 (7.) Brazília 1760,46 (5.) Portugália 1760,38 (6.) Hollandia 1756,27 (8.) Belgium 1730,71 (10.) Németország 1724,15 (11.) Horvátország 1716,88

...41. (37.) MAGYARORSZÁG 1496,29