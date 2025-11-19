Ő lesz a következő szövetségi kapitány? NB I-es edzőt terjesztettek fel Rossi utódjának

A legutóbb, 1986-ban világbajnokságon szereplő magyar labdarúgó-válogatott tagjai is rosszul élték meg, hogy a nemzeti csapat az Írország elleni vereséggel végleg lemaradt a jövő évi tornáról. Mint ismert, Szoboszlai Dominikék egy 96. percben bekapott góllal maradtak le a pótselejtezőt érő második helyről a csoportban. Az egyik korábbi válogatott focistának még ötlete is van, ki legyen az új szövetségi kapitány, ha Marco Rossi távozna.

Az egyik korábbi válogatott focistának van egy ötlete, ki legyen az új szövetségi kapitány, ha Marco Rossi távozna Fotó: TumbaszHedi

Én még most sem tértem magamhoz a vasárnapi vereségből

– idézi a Magyar Nemzet a 61-szeres válogatott Détári Lajos Nemzeti Sportnak adott interjúját.

Amikor jöttem ki a stadionból, csupa néma embert láttam magam körül, én sem tudtam megszólalni… A lefújás előtti pillanatokban a kapott gólt távolról láttam, a másik kapu közelében ültem, csak forgolódtam, mi történt, nem létezik, hogy így kapjunk ki. Óriási pofon volt ez!

Bognár György új szövetségi kapitánynak?

Détári azt nem tudta megmondani, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány maradjon a válogatott élén és folytassa a munkát vagy jöjjön helyette más. A 70-szeres válogatott Kiprich József viszont úgy fogalmazott, ha nem is most, de valamikor az utóbbi döntés születik, neki van egy jelöltje.

„Nem tudom, mi járhat a fejében, de szerintem van olyan kemény pali, hogy nem áll fel a kispadról. Úgy érzem, nem adja fel a munkát, szövetségi kapitány marad. Én inkább attól tartok, ha a következő esztendőben jön majd az első rossz eredmény, kikezdik őt néhányan.

Ha mégis távozik, a kispadra egy jó megoldás létezik, jöjjön Bognár György! A Paks vezetőedzőjét kellene kinevezni. Ne hozzanak ide újabb külföldit, Bognár tisztában van a magyar játékosokkal, és eredményei is vannak

– fogalmazott Kiprich.