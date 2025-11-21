RETRO RÁDIÓ

Eltűnt Marco Rossi, hiába vártak rá a szurkolók

Az Írország elleni vereség után a magyar válogatott szurkolói egyre feszültebben várják, mi lesz a szövetségi kapitány sorsa. Marco Rossi csendben van, a szurkolók hiába vártak arra, hogy a közösségi oldalán reagáljon a kudarcra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 12:20
Marco Rossi szövetségi kapitány magyar válogatott

Lassan egy hete annak, hogy a magyar válogatott drámai körülmények között vereséget szenvedett Írországtól a sorsdöntő vb-selejtezőn, aminek következtében lemaradt a pótselejtezőről, és így a világbajnokságról is. A mérkőzés után szinte azonnal felmerült a szövetségi kapitány felelőssége: Marco Rossit számos bírálat érte a hosszabbítást követően végrehajtott cseréi miatt, maga a mester is úgy nyilatkozott a meccs utáni értékeléskor, hogy le kell ülnie a vezetőséggel a jövőjéről beszélni. Azóta a szövetségi kapitány semmilyen életjelet nem adott magáról, még az Instagram-oldalán sem tett közzé semmilyen bejegyzést sem a mérkőzésről, sem a jövőjével kapcsolatban. Pedig minden mérkőzés után szokott reagálni, most hiába várnak rá a szurkolók.

Marco Rossi hét éve irányítja a magyar válogatottat
Marco Rossi hét éve irányítja a magyar válogatottat Fotó: AFP

Az olasz szakember sorsával kapcsolatban egyelőre még nem vagyunk okosabbak, annyit tudunk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) november 25-én az év utolsó személyes elnökségi ülésén hallgatják meg a kapitány beszámolóját, és ekkor dőlhet el, hogy folytatódik-e Marco Rossi munkája a válogatott élén.

A kapitány idén tavasszal hosszabbított szerződést 2030-ig, vagyis papíron a következő világbajnoki ciklusban is ő irányíthatná a nemzeti csapatot. Azonban a 61 esztendős edző a súlyos vereséget követően feltűnően csendes a közösségi médiában, ami tőle meglehetősen idegen, hiszen a kudarcok után is rendszerint megosztott legalább egy képet vagy rövid üzenetet az eredményről. Most azonban az utolsó bejegyzése még mindig a Magyarország–Írország mérkőzés felvezetője.

Mire utalhat Marco Rossi hallgatása?

Ez mindenképpen gyanús, viszont kevés ahhoz, hogy konkrét következtetéseket vonjunk le a jövőjével kapcsolatban. Könnyen elképzelhető, hogy a háttérben már megszületett a döntés, és Rossi egy, a jövőjét tisztázó bejegyzésben egyszerre fog majd reagálni a meccsre és az azzal kapcsolatos érzéseire. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy még mindig a döntésén gondolkodik, és csak akkor szeretne a szurkolók elé állni, amikor már teljesen biztos a jövőjében.

Marco Rossi 2018 júniusában vette át a magyar válogatott irányítását, azóta 82 mérkőzésen 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege a nemzeti csapattal.

@ripost.hu

Trágár szavakkal illették Szoboszlait Kevin Doyle korábbi focista obszcén megjegyzést tett Szoboszlai Dominikra a magyar-ír meccs után. #ripost #szoboszlai #szoboszlaidominik #magyarorszag #irorszag #gol

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu