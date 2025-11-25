RETRO RÁDIÓ

"Rossi a mester" - reagált Marco Rossi maradására Orbán Viktor

Megosztotta a szurkolókat az MLSZ döntése. Orbán Viktor azonban kiállt Rossi mellett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25.
Módosítva: 2025.11.25.
Orbán Viktor magyar válogatott Marco Rossi

Marco Rossi szövetségi kapitány sorsáról döntött negyedéves ülésén a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Továbbra is Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 

Orbán Viktor azonban kiállt Rossi mellett.
Orbán Viktor azonban kiállt Rossi mellett. Fotó: Szigetváry Zsolt

A Magyar Labdarúgó Szövetség vezető testülete meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját. A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén

- közölte az MLSZ.

Nix ugribugri. Rossi a mester!

- írta Orbán Viktor Facebook oldalán. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu