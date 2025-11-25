"Rossi a mester" - reagált Marco Rossi maradására Orbán Viktor
Megosztotta a szurkolókat az MLSZ döntése. Orbán Viktor azonban kiállt Rossi mellett.
Marco Rossi szövetségi kapitány sorsáról döntött negyedéves ülésén a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Továbbra is Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
A Magyar Labdarúgó Szövetség vezető testülete meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját. A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ban kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén
- közölte az MLSZ.
Nix ugribugri. Rossi a mester!
- írta Orbán Viktor Facebook oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre