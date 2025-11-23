Eldőlni látszik az edző sorsa; ő lesz az új szövetségi kapitány?

Kritikus időszak előtt áll az angol bajnoki címvédő Liverpool, Arne Slot sorsa ugyanis a következő mérkőzések eredményein eldőlni látszik. Bár a hetekben öt papíron gyengébb ellenfél vár a csapatra, a kedvező program ugyanakkor kétélű fegyver a vezetőedző számára. Ha nem sikerül legalább négy meccset megnyerni, újra felüthetik fejüket a kirúgásról szóló találgatások. Csak a Sunderland ellen férhet bele a pontvesztés. Ha viszont csupán három győzelmet aratnak, elkezdhet meginogni a kispad Slot alatt, míg egy ennél is gyengébb szereplés radikális döntéseket idézhet elő. Erről ezen a linken olvashatsz bővebben!

Arne Slot edző sorsa eldőlni látszik Liverpoolban, a következő szövetségi kapitánynak közben Bognár Györgyöt terjesztettek fel – Fotó: Michael Regan

Szalah hamarabb lelép

Mindeközben a Liverpool a vártnál korábban elveszítheti legnagyobb sztárját, Mohamed Szalah-t. Hazája ugyanis azt szeretné, ha a támadó hamarabb, az Afrikai Nemzetek Kupája kezdete előtt, azaz december közepén csatlakozna Egyiptom válogatottjához egy barátságos mérkőzésre. Ez viszont azzal járna, hogy Szalah már a december 13-i, Brighton elleni hazai bajnokit is kihagyná, hogy aztán hetekig hiányozzon. A csapat ugyanis december 22-én Zimbabwe ellen megkezdi szereplését az Afrikai Nemzetek Kupáján.

A következő szövetségi kapitány Bognár György?

Azok után, hogy az Írország elleni vb-selejtező drámai végjátékának köszönhetően a magyar válogatott lemaradt a jövő évi világbajnokságról, mindenkit az foglalkoztat: Marco Rossi szövetségi kapitány megy vagy marad? Ezzel kapcsolatban a legutóbb, 1986-ban világbajnokságon szereplő nemzeti csapat két tagját is megkérdezték. Détári Lajos nem tudja, hogy az olasz szakember maradjon, vagy jöjjön-e helyette más, Kiprich Józsefnek viszont már ötlete is van, ki legyen a következő szövetségi kapitány, ha Rossi nem is most, de távozna! Szerinte egy jó megoldás létezik: Bognár György.