Visszautasíthatatlan ajánlat, máris eldőlni látszik Szalah jövője Liverpoolban

Felerősödtek a Mohamed Szalah jövőjéről szóló pletykák, miközben a Liverpool kiábrándító teljesítményt nyújtott az utóbbi időben. Mint ismert, Arne Slot csapata a bajnokságban legyőzte az Aston Villát, a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madridot, és úgy tűnt, kilábal a gödörből, a Manchester City ellen elszenvedett 3-0-ás vereség árnyékot vetett erre a reménysugárra.

Felerősödtek a Mohamed Szalah jövőjéről szóló pletykák Fotó: Carl Recine

Mohamed Szalah a vártnál hamarabb távozhat?

A Liverpool egyiptomi támadója alig néhány hónappal ezelőtt új szerződést írt alá, amely 2027-ig köti a klubhoz. A Daily Star azonban azt írja, hogy ez az együttműködés a vártnál hamarabb véget érhet Szalah formájának visszaesése miatt. Legalábbis a csapat korábbi kapusa, David James szerint, aki úgy véli, hogy a szélső távozása akár mindkét fél számára is előnyös lehet. A korábbi angol válogatott játékos el tud képzelni egy olyan helyzetet, amikor a Szalah által produkált számok már nem azok lesznek, amire a Liverpoolnak szüksége van.

Ha lenne egy potenciális kérő valahol, akkor biztos vagyok benne, hogy egy megbeszélés után, mivel Monak van beleszólása, a Liverpool hajlandó lenne elengedni őt

– fogalmazott David James.

Mohamed Szalah 2023-ban egyszer már elutasított egy szaúdi csapatot, de a Liverpool korábbi kapusa szerint egy újabb jelentős közel-keleti ajánlat visszautasíthatatlannak bizonyulhat a Vörösök számára, ha 33 éves sztárjukról van szó.

Úgy gondolom, kialakulhat egy olyan helyzet, ahol a két fél leülne és megvitatná a jövőt

– tette hozzá.