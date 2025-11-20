Visszautasíthatatlan ajánlat, máris eldőlni látszik Szalah jövője Liverpoolban
Egyszer már elutasított egy csapatot, de egy újabb közel-keleti ajánlat visszautasíthatatlannak bizonyulhat. Mohamed Szalah a vártnál hamarabb távozhat Liverpoolból.
Felerősödtek a Mohamed Szalah jövőjéről szóló pletykák, miközben a Liverpool kiábrándító teljesítményt nyújtott az utóbbi időben. Mint ismert, Arne Slot csapata a bajnokságban legyőzte az Aston Villát, a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madridot, és úgy tűnt, kilábal a gödörből, a Manchester City ellen elszenvedett 3-0-ás vereség árnyékot vetett erre a reménysugárra.
Mohamed Szalah a vártnál hamarabb távozhat?
A Liverpool egyiptomi támadója alig néhány hónappal ezelőtt új szerződést írt alá, amely 2027-ig köti a klubhoz. A Daily Star azonban azt írja, hogy ez az együttműködés a vártnál hamarabb véget érhet Szalah formájának visszaesése miatt. Legalábbis a csapat korábbi kapusa, David James szerint, aki úgy véli, hogy a szélső távozása akár mindkét fél számára is előnyös lehet. A korábbi angol válogatott játékos el tud képzelni egy olyan helyzetet, amikor a Szalah által produkált számok már nem azok lesznek, amire a Liverpoolnak szüksége van.
Ha lenne egy potenciális kérő valahol, akkor biztos vagyok benne, hogy egy megbeszélés után, mivel Monak van beleszólása, a Liverpool hajlandó lenne elengedni őt
– fogalmazott David James.
Mohamed Szalah 2023-ban egyszer már elutasított egy szaúdi csapatot, de a Liverpool korábbi kapusa szerint egy újabb jelentős közel-keleti ajánlat visszautasíthatatlannak bizonyulhat a Vörösök számára, ha 33 éves sztárjukról van szó.
Úgy gondolom, kialakulhat egy olyan helyzet, ahol a két fél leülne és megvitatná a jövőt
– tette hozzá.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre