Visszautasíthatatlan ajánlat, máris eldőlni látszik Szalah jövője Liverpoolban

Egyszer már elutasított egy csapatot, de egy újabb közel-keleti ajánlat visszautasíthatatlannak bizonyulhat. Mohamed Szalah a vártnál hamarabb távozhat Liverpoolból.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
Mohamed Szalah Liverpool szerződés

Felerősödtek a Mohamed Szalah jövőjéről szóló pletykák, miközben a Liverpool kiábrándító teljesítményt nyújtott az utóbbi időben. Mint ismert, Arne Slot csapata a bajnokságban legyőzte az Aston Villát, a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madridot, és úgy tűnt, kilábal a gödörből, a Manchester City ellen elszenvedett 3-0-ás vereség árnyékot vetett erre a reménysugárra.

Mohamed Szalah a Liverpool focistája
Felerősödtek a Mohamed Szalah jövőjéről szóló pletykák Fotó: Carl Recine

Mohamed Szalah a vártnál hamarabb távozhat?

A Liverpool egyiptomi támadója alig néhány hónappal ezelőtt új szerződést írt alá, amely 2027-ig köti a klubhoz. A Daily Star azonban azt írja, hogy ez az együttműködés a vártnál hamarabb véget érhet Szalah formájának visszaesése miatt. Legalábbis a csapat korábbi kapusa, David James szerint, aki úgy véli, hogy a szélső távozása akár mindkét fél számára is előnyös lehet. A korábbi angol válogatott játékos el tud képzelni egy olyan helyzetet, amikor a Szalah által produkált számok már nem azok lesznek, amire a Liverpoolnak szüksége van.

Ha lenne egy potenciális kérő valahol, akkor biztos vagyok benne, hogy egy megbeszélés után, mivel Monak van beleszólása, a Liverpool hajlandó lenne elengedni őt

– fogalmazott David James.

Mohamed Szalah 2023-ban egyszer már elutasított egy szaúdi csapatot, de a Liverpool korábbi kapusa szerint egy újabb jelentős közel-keleti ajánlat visszautasíthatatlannak bizonyulhat a Vörösök számára, ha 33 éves sztárjukról van szó.

Úgy gondolom, kialakulhat egy olyan helyzet, ahol a két fél leülne és megvitatná a jövőt

– tette hozzá.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
