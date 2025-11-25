RETRO RÁDIÓ

Az egészségügyi rendszer megdrágításán mesterkedik a Tisza Párt

A mainál jóval többet kellene fizetni ugyanazért a szolgáltatásért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 17:57
A Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagjának egyik fontos eleme, hogy a választások után teljesen átalakítanák a most ismert egészségügyi és TB-rendszert. Ami már elsőre látszik az az, hogy jóval magasabb árat kellene fizetni a szolgáltatásokért, mint ma - írja a Bors.

A Tisza Párt átalakítaná a teljes TB-rendszert
A Tisza átalakítaná a teljes TB-rendszert is: megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. A nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók – méghozzá jóval drágábban. 

A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.

Ráadásul a rendszer több ponton keményen szigorítana: megszűnne a GYED, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, a díjakat pedig életmód-alapú bonus–malus rendszerben állapítanák meg. Aki nem fizet, csak alap- és sürgősségi ellátást kapna. Az egészségügyi dolgozók ugyan papíron állami alkalmazottak maradnának, de a fizetésüket a biztosítók teljesítményarányosan adnák – 

vagyis ha kevesebb a beteg és kevesebb a bevétel, akkor kevesebb a bér is.

Orbán Viktor: a baloldal mindig az emberektől vesz el

A miniszterelnök Facebook-videóban reagált arra, hogy a Tisza Párt 1300 milliárdos megszorításra készül.

Ez valami új hír? Ezt eddig is tudtam. Ha balosok jönnek, mindig megszorítás van! Ezzel kezdik. Az a kérdés, hogy kitől veszik el. Ez úgy szokott történni, hogy a végén mindenkitől. Nem kell meglepődni, megemelik majd az áfát, meg lesz vagyonadó, meg lesznek különadók és az emberektől elveszik a lóvét. Hát mindig ez volt. Csak két lehetőség van: vagy baloldal és akkor adóemelés, vagy jobboldal és akkor adócsökkentés

- elemezte Orbán Viktor a Facebookon.

 

Top hírek

