Tiszás megszorítócsomag: egekbe repítenék Magyar Péterék a sör, a bor és a cigi árát is
Jövedékiadó- és áfaemelés, valamint különadó. 3000 forintos legolcsóbb bor és 4500 forintos cigiár szerepel a Tisza Párt titkos tervében.
Az Index birtokába jutott egy szignókkal ellátott több száz oldalas dokumentum, amely a Tisza Párt választások utáni gazdasági terveit mutatja be. A baloldali filozófián alapuló megszorítócsomag brutális tételeket sorakoztat fel. A dohánytermékek és az alkoholos italok legalább a duplájukra drágulnának egyik pillanatról a másikra – írja a Ripost.
A Világgazdaság kiemeli, hogy a tervezett sarc kivetése messze túlmutat az egészségvédelmen, és sokkal inkább tűnik az állami bevételek növelése brutális eszközének.
évi 400-800 milliárd forint pluszadót szedne be ezek után a termékek után,
így növelve a költségvetés mozgásterét. A konkrét számokat tekintve a 32 százalékos áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének. A hatás messze túlmutatna prevenciós szándékon: a sör átlagára a jelenlegihez képest 50-60 százalékkal nőhetne.
A bor, tömény italok és cigaretták ára akár duplájára is emelkedne.
Vagyis egy liter egyszerű asztali bor 3000 forintba kerülne, egy doboz cigaretta pedig elérné a 4500 forintos árszintet.
Szintén 32 százalékra ugrana az autók és az autóalkatrészek áfája. Ez pedig azonnali és látványos áremelkedést hozna a szalonoktól a szerelőműhelyekig. Mindez a 1600 köbcenti feletti járműveket érintené, épp azt a kategóriát, amely a középosztály jelentős részének mindennapi mobilitását biztosítja.
