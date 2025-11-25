Szentkirályi Alexandra: Azon vagyunk, hogy a budapestiek pénzével el lehessen számolni
Miközben a budapesti városvezetés állandó pénzhiányra panaszkodik, egyre több csontváz hullik ki a szekrényből. Luxusszállodában való parkolás, kétszer kifizetett, de soha be nem mutatott színdarab, és még sokáig lehetne sorolni a főváros botrányos túlköltekezéseit. Mindeközben szüntelenül zajlik a budapesti közlekedés ellehetetlenítése. Gondoljunk csak bele, mi lenne, ha le kellene zárni a Petőfi hidat, ha nem sikerül időben felújítani?
A Petőfi hidat 90-100 ezer ember használja napi szinten. Még budapesti viszonylatban is egy komolyan igénybe vett útszakasznak számít - ezzel összefüggésben pedig hatalmas terhelés alatt van, főleg, hogy a kétszer kétsávos autóforgalom mellett a hídon közlekedik a 4-es és a 6-os villamos is. 45 év telt el a legutóbbi felújítás óta, Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke szerint pedig már nagyon ideje lenne foglalkozni Budapest egyik legforgalmasabb hídjával. Karácsonyék azonban még a terveket sem készítették el, ha pedig így haladnak, 2030-ra sem fog megtörténni a Petőfi híd felújítása. Gondoljunk csak bele, mit történne a budapesti közlekedéssel, ha még egy híd kiesne?
A budapesti közlekedés egyik legfontosabb hídját: a Petőfi híd
A híd utolsó teljes körű felújítása 1980-ban történt, vagyis épp 45 éve. Az akkor felvitt acélszerkezeti korrózióvédő bevonat már rég lekopott, ami mára súlyos kockázatot jelent. A híd műszaki állapota most még ugyan rendben van, de jó lenne nem megvárni, hogy használhatatlan állapotba kerüljön, mert a híd esetleges lezárása még tovább terhelné az amúgy is problémás budapesti közlekedést.
Csakhogy a felújításnak még csak az előkészületei sem történtek meg.
Egy hidat felújítani nem megy egyik napról a másikra. Kell egy komoly tanulmányt készíteni, tervet készíteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan újítsák fel, ezeket engedélyeztetni kell, utána végig kell gondolni, hogy a forgalomátszervezés hogyan tud megvalósulni...Az a probléma, hogy még csak odáig sem jutott el az elmúlt hat évben a fővárosi önkormányzat, hogy engedélyes tervekkel rendelkezzen. Pedig minél hamarabb kezdenek neki, annál gyorsabban és annál kevésbé drágán lehet egy ilyen feladatot elvégezni
— hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke kedd reggel, a TV2 Mokkában.
Pedig ők már korábban a fővárosi közgyűlés elé vitték ezt az igényt, remélik, hogy a következő közgyűlési napon végre sikerül tárgyalni róla, és nem ugyanaz lesz a híd sorsa, mint például a Könyves Kálmán körúté, ahol már akkora kátyúk tátonganak, hogy azok miatt 14 autó kapott durrdefektet a napokban.
“Mi azon vagyunk, hogy a fővárosiak pénzével el lehessen számolni, a városvezetés pedig azon, hogy ezt eltitkolja”
Szentkirályi Alexandra a Budapest Brand Nonprofit Zrt. kétes kifizetéseiről is beszélt.
Nemrég a Fővárosi Átvilágítási Szakértő egy újabb jelentést publikált. A jelentésből is kitűnik, hogy az utóbbi években több visszás kifizetés is köthető a Budapest Brandhez. Szentkirályi Alexandra hozott néhány példát is:
- Például, hogy a Városháza mellett egy luxusszálloda mélygarázsában parkoltak havonta 250 ezer forintért a szomszédban dolgozó vezetők autói. “Gyakorlatilag egy budapesti albérlet árát parkolták el a budapesti vezetők” — fogalmazott.
- Szűrőbuszokból avanzsálódott kampánybuszok: Szentkirályi Alexandra a a TV2 Mokka kedd reggeli adásában arról is beszélt, hogy Karácsony Gergelyék több szűrőbuszt is beszereztek, amik viszont Karácsony kampányán kívül végig csak a garázsban parkoltak. “Ne nevezzük szűrőbusznak, nevezzük inkább kampánybuszoknak” — mondta.
- Nem mellékes az sem, hogy a budapestiek pénzéből Karácsonyék több tízmillió forintot fizettek ki baloldali közvéleménykutató cégeknek.
- Na és persze ne feledkezzünk meg arról a színdarabról sem, amit kétszer fizetett ki a városvezetés, bemutatni viszont egyszer sem sikerült.
Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosi vezetésnek felelősséget kell vállalnia a Budapest Brand kétes kifizetéseivel kapcsolatban, mert az, hogy több száz milliós értekben ilyen kifizetések történtek akkor, amikor a a fővárosi önkormányzat állandóan pénzhiányra panaszkodik, egy eléggé visszás helyzetet teremt.
A budapesti Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy hétfőn (11.24.) az Európai Néppárt, a Tisza Párt családja, nem engedte, hogy az Európai Parlament vitázzon az ukrán korrupciós botrányról. Eközben Magyarországról 34. (!) alkalommal tartottak a tegnapi nap során vitanapot.
Úgy tűnik Brüsszelben így virágzik a jogállamiság: arról van vita, amiről ők akarják, és ami nem érdekük, arról nincsen
— fogalmazott a frakcióvezető.
Arról tehát, hogy a háborúra szánt összeg aranyvécékre megy el, nem lehet ma beszélni a “jogállamiság fellegvárában”. Szentkirály Alexandra szerint ez mindent elmond arról, hogy mi is az igazi nagy probléma ma Brüsszellel.
