Szentkirályi Alexandra: Azon vagyunk, hogy a budapestiek pénzével el lehessen számolni

A Petőfi hidat 90-100 ezer ember használja napi szinten. Még budapesti viszonylatban is egy komolyan igénybe vett útszakasznak számít - ezzel összefüggésben pedig hatalmas terhelés alatt van, főleg, hogy a kétszer kétsávos autóforgalom mellett a hídon közlekedik a 4-es és a 6-os villamos is. 45 év telt el a legutóbbi felújítás óta, Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke szerint pedig már nagyon ideje lenne foglalkozni Budapest egyik legforgalmasabb hídjával. Karácsonyék azonban még a terveket sem készítették el, ha pedig így haladnak, 2030-ra sem fog megtörténni a Petőfi híd felújítása. Gondoljunk csak bele, mit történne a budapesti közlekedéssel, ha még egy híd kiesne?

Vajon mennyire bénulna meg a budapesti közlekedés, ha le kellene zárni a Petőfi hidat?

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A budapesti közlekedés egyik legfontosabb hídját: a Petőfi híd

A híd utolsó teljes körű felújítása 1980-ban történt, vagyis épp 45 éve. Az akkor felvitt acélszerkezeti korrózióvédő bevonat már rég lekopott, ami mára súlyos kockázatot jelent. A híd műszaki állapota most még ugyan rendben van, de jó lenne nem megvárni, hogy használhatatlan állapotba kerüljön, mert a híd esetleges lezárása még tovább terhelné az amúgy is problémás budapesti közlekedést.

Csakhogy a felújításnak még csak az előkészületei sem történtek meg.

Egy hidat felújítani nem megy egyik napról a másikra. Kell egy komoly tanulmányt készíteni, tervet készíteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan újítsák fel, ezeket engedélyeztetni kell, utána végig kell gondolni, hogy a forgalomátszervezés hogyan tud megvalósulni...Az a probléma, hogy még csak odáig sem jutott el az elmúlt hat évben a fővárosi önkormányzat, hogy engedélyes tervekkel rendelkezzen. Pedig minél hamarabb kezdenek neki, annál gyorsabban és annál kevésbé drágán lehet egy ilyen feladatot elvégezni

— hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke kedd reggel, a TV2 Mokkában.

Pedig ők már korábban a fővárosi közgyűlés elé vitték ezt az igényt, remélik, hogy a következő közgyűlési napon végre sikerül tárgyalni róla, és nem ugyanaz lesz a híd sorsa, mint például a Könyves Kálmán körúté, ahol már akkora kátyúk tátonganak, hogy azok miatt 14 autó kapott durrdefektet a napokban.