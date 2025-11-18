RETRO RÁDIÓ

Így akadályozza Karácsony Gergely a fővárosi nagy cégek átvilágítását

Nem jut hozzá kulcsfontosságú dokumentumokhoz a főváros pénzügyi átvilágítását végző szakértői csapat – állítja Domokos László, az Állami Számvevőszék volt elnöke. A Karácsony Gergely vezette Városháza üzleti titokra hivatkozva nem ad át iratokat, sőt többször fizikailag is megakadályozta, hogy a szakértők betekintsenek a fővárosi cégek felügyelőbizottsági anyagaiba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.18. 05:00
Karácsony Gergely főváros átvilágítás Budapest

Karácsony Gergely minden fronton akadályozza azt, hogy kiderüljön, hova tűntek a budapestiek milliárdjai. Most független szakértők vizsgálhatják át a főváros önkormányzat cégeit, legalábbis erről szól az a döntés, amelynek célja a budapestiek pénzének útját feltárni, és növelni a gazdálkodás átláthatóságát. A Fidesz-frakció kérésére  vizsgálják meg a városházi közmű- és vagyonkezelő cégeket.

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely és kollégái akadályozzák a fővárosi cégek átvilágítását Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

De komoly akadályokba ütközik az átvilágítással megbízott szakértő, Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke. Domokos a közösségi médiában fakadt ki, ahol egyértelműen a Városháza, pontosabban Kiss Ambrus főigazgató hozzáállását tette felelőssé az elakadt munkáért.

A posztban így fogalmazott:

A főváros üzleti titokra hivatkozva nem adta át gazdasági társaságainak felügyelőbizottsági dokumentumait, és kétszer azt is megakadályozta, hogy szakértőim betekintsenek ezekbe az iratokba. Vajon miért nem ismerhetjük meg ezeket a dokumentumokat? Mit tartalmaznak – vagy mit rejtenek el?

Domokos nemcsak posztolt, nyílt levelet is írt Kiss Ambrusnak, amelyben sérelmezte, hogy hiába zajlik hónapok óta az egyeztetés, a főváros kulcsfontosságú adatokat tart vissza. 

A szakértő emlékeztetett: a munkacsoport már nyolcadik alkalommal ült össze, és ugyan rengeteg adatot vizsgáltak át, a felügyelőbizottsági dokumentumok hiánya miatt a kép továbbra sem teljes. A szakember szerint az átvilágítási csapat készen áll, de kritikus dokumentumok nélkül nem tudják felmérni, szabályszerűen és átláthatóan működnek-e a fővárosi cégek.

Minden alkalommal újabb mozaikdarabok kerülnek a helyükre. Lépésről lépésre haladunk, de átlátható képet csak akkor tudunk adni, ha a főváros minden szükséges iratot a rendelkezésünkre bocsát

– írta.

Mint azt a Metropol megírta, a  budapesti cégek, amik a fővároshoz tartoznak mind át lesznek világítva. A cél: növelni az átláthatóságot és feltárni a pénzügyi visszásságokat. A Fidesz frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: mire költötte el Karácsony Gergely és csapata a közpénzt. A májusban benyújtott előterjesztés végül zöld utat kapott, ám fél évig semmi sem történt. A főpolgármester – a kormánypárti képviselők szerint – tudatosan halogatta a vizsgálat megkezdését.

A vizsgálat egyik legfontosabb kérdése, mi történik a jelentős költségvetésű, stratégiai szerepet betöltő fővárosi cégeknél.

 A tervek szerint az átvilágítás olyan, Karácsony Gergely által vezetett  óriásvállalatokra is kiterjed, mint:

  • BKV – a fővárosi közösségi közlekedés több száz milliárdos költségvetéssel működő zászlóshajója
  • FŐTÁV – a távhőszolgáltatás központi szereplője
  • FKF – a hulladékgazdálkodási és közterület-fenntartási feladatokkal
  • BKM - fővárosi közműcég, több fővárosi céget ez alá a Holding alá vontak be
  • BFVK - a vagyonkezelő cég

Ezek a cégek együtt több száz milliárd forintnyi közpénz felett diszponálnak, vagyis az átvilágítás tétje hatalmas. A szakértők szerint azért is különösen fontos a teljes körű hozzáférés, mert a Budapest Brand esete megmutatta, mi derülhet ki egy jóval kisebb cégnél is, ha minden iratot átnéznek. A kulturális–turisztikai feladatokat ellátó vállalatnál az elmúlt hónapokban több  problémára bukkantak: indokolatlanul magas  összegű szerződésekre, átláthatatlan megbízásokra.

 

