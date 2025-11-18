Így akadályozza Karácsony Gergely a fővárosi nagy cégek átvilágítását

Karácsony Gergely minden fronton akadályozza azt, hogy kiderüljön, hova tűntek a budapestiek milliárdjai. Most független szakértők vizsgálhatják át a főváros önkormányzat cégeit, legalábbis erről szól az a döntés, amelynek célja a budapestiek pénzének útját feltárni, és növelni a gazdálkodás átláthatóságát. A Fidesz-frakció kérésére vizsgálják meg a városházi közmű- és vagyonkezelő cégeket.

Karácsony Gergely és kollégái akadályozzák a fővárosi cégek átvilágítását Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

De komoly akadályokba ütközik az átvilágítással megbízott szakértő, Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke. Domokos a közösségi médiában fakadt ki, ahol egyértelműen a Városháza, pontosabban Kiss Ambrus főigazgató hozzáállását tette felelőssé az elakadt munkáért.

A posztban így fogalmazott:

A főváros üzleti titokra hivatkozva nem adta át gazdasági társaságainak felügyelőbizottsági dokumentumait, és kétszer azt is megakadályozta, hogy szakértőim betekintsenek ezekbe az iratokba. Vajon miért nem ismerhetjük meg ezeket a dokumentumokat? Mit tartalmaznak – vagy mit rejtenek el?

Domokos nemcsak posztolt, nyílt levelet is írt Kiss Ambrusnak, amelyben sérelmezte, hogy hiába zajlik hónapok óta az egyeztetés, a főváros kulcsfontosságú adatokat tart vissza.

A szakértő emlékeztetett: a munkacsoport már nyolcadik alkalommal ült össze, és ugyan rengeteg adatot vizsgáltak át, a felügyelőbizottsági dokumentumok hiánya miatt a kép továbbra sem teljes. A szakember szerint az átvilágítási csapat készen áll, de kritikus dokumentumok nélkül nem tudják felmérni, szabályszerűen és átláthatóan működnek-e a fővárosi cégek.

Minden alkalommal újabb mozaikdarabok kerülnek a helyükre. Lépésről lépésre haladunk, de átlátható képet csak akkor tudunk adni, ha a főváros minden szükséges iratot a rendelkezésünkre bocsát

– írta.

Mint azt a Metropol megírta, a budapesti cégek, amik a fővároshoz tartoznak mind át lesznek világítva. A cél: növelni az átláthatóságot és feltárni a pénzügyi visszásságokat. A Fidesz frakció már több mint egy éve követeli, hogy vizsgálják át a fővárosi közmű- és vagyonkezelő cégeket, mert szerintük ez az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön: mire költötte el Karácsony Gergely és csapata a közpénzt. A májusban benyújtott előterjesztés végül zöld utat kapott, ám fél évig semmi sem történt. A főpolgármester – a kormánypárti képviselők szerint – tudatosan halogatta a vizsgálat megkezdését.