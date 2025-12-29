Vecna létezik és Nógrádban él? Félelmetes, hogy mire képes a magyar TikToker

Épphogy kijöttek a Stranger Things 5. évadának újabb részei, ellepték a netet az olyan rövid videók, amelyekben Vecna letarol mindent, ami az útjába kerül. A sikersorozat főgonosza sokakban rémületet kelt. A hangja olyan hidegrázós, hogy néhány mondata után kiszaladsz a szobából. Egy fiatal férfinek hihetetlen tehetsége van hozzá, hogy utánozza Vecna hangját. Ő a nógrádi Vecna!

A Stranger Thingsből ismert gonosz, Vecna hangját utánozza egy magyar férfi / Fotó: Netflix

Kicsoda a nógrádi Vecna?

Átlagos életet él Bartus Dániel, a fiatal Nógrád vármegyei férfi. Mosolygós, vidám figura, de képes a sötét oldalon is járni. Legalábbis, ha a Stranger Thingsről van szó. A Netflix-sorozatért ő is odavan, nem is akármennyire! Ha elkapja a lendület, a világuralomra törő, pusztító erejű Vecna karakterét szívesen utánozza. Félelmetesen jól kölcsönzi a magyar hangját.

Nagyjából 2 éve fedeztem fel a sorozatot, egyből beleszerettem a karakterekbe, a történetbe és a 80-as évek hangulatába. A hangsúlyt hamar eltalálom, a hangszín a legnehezebb feladat, illetve Vecnánál figyelni kell, hogy lassan beszéljek, bizonyos betűket erősebben mond, például a K-t

– kezdte el mesélni Dániel a Metropolnak.

Dániel odáig van a Stranger Things sorozatért, a TikTokon utánozza Veca magyar hangját / Fotó: Beküldött fotó

A férfi képes annyira átszellemülni Vecna karaktereként, hogy idővel úgy döntött, megmutatja a TikTok-oldalán is tehetségét. A sorozat záróévadának első fele novemberben jött ki, az ottani jelenetekből szemezgetett.

Mutatjuk a kiválasztott jelenetet a sorozatból, a videóban 00:57-től látható:

Mutatjuk Dániel TikTok-videóját:

Óriási lett a sikere

A nógrádi Vecna hangja sokakat meglepett. A TikToker oldalán záporoztak a kommentek, hogy milyen félelmetes a hasonlóság az eredeti magyar hanggal. Volt, aki el is gondolkodott ezen...

„Nem te vagy véletlenül Vecna magyar hangja?” – találgatott egy felhasználó.

Simán lehetnél Vecna magyar hangja!

– fogalmazott egy másik.

Dániel korábban is utánzott már másokat, például a magyar együttes, a Fiesta énekesét, Csordás Tibort, ám most a Stranger Things-karakter a kedvence. Hamarosan újabb meglepetéssel készül a közösségi oldalán.

„A tiktokos közönség visszajelzése elég pozitív, ami miatt szerintem megérte elkészíteni a videót. Több is van! Tervezek újabbakat felvenni, de ahhoz újra kell néznem azokat a részeket, ahol Vecna beszél” - zárta szavait a nógrádi Vecna.

