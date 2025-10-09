Máshol ezt nem lehet beszerezni! - Limitált kiadású Stranger Things meglepetést dobott piacra a SPAR!

RETRO RÁDIÓ

Újra Stranger Things-lázban ég a világ, hiszen közeleg a népszerű sorozat ötödik, egyben utolsó évada. A SPAR most egy kis ízelítőt ad a hawkinsi hangulatból azoknak, akik alig várják a novemberben kezdődő finálét – méghozzá egy olyan süteménnyel, ami garantáltan megmozgatja a fantáziát és az ízlelőbimbókat is – írja a mindmegette.hu.

A Spar-ban már csütörtöktől kapható, és csak 999 forint! Fotó: Spar

Csak a SPAR-ban kapható a Stranger Things- sütemény

Október 9-től, csütörtöktől a SPAR üzleteiben megjelenik egy igazán különleges finomság: a Stranger Things Demogorgon sütemény! A limitált kiadású édesség Magyarországon kizárólag a SPAR-ban lesz elérhető, 999 forintos áron. A sci-fi sorozat rajongói biztosan odalesznek érte, hiszen a sütemény külseje a Stranger Things sötét és rejtélyes hangulatát idézi: csokoládés bevonatát vérvörös díszítések, „vérnyomok” teszik hátborzongatóan különlegessé, belül pedig klasszikus piskóta és gyümölcslekvár rejtőzik. A látvány és az ízvilág tökéletesen visszaadja a Stranger Things univerzumát – egyszerre édes, sötét és nosztalgikus. Érdemes belőle elraktározni a befejező évad kezdetére is.

Hétvégi extra: triplapisztáciás muffin akcióban

Azoknak is érdemes útba ejteni a SPAR-t, akik nem követik a sorozatot, mert a pisztáciaimádóknak is tartogat újdonságot az áruházlánc. A hétvégén a tripla pisztáciás muffin szuper áron lesz kapható – mindössze 549 forintért, a korábbi 649 forint helyett. A különleges muffin pisztáciakrémes töltelékkel, pisztáciás bevonattal és ropogós pisztáciaszórattal készül, így az édesszájú vásárlók sem maradnak izgalmak nélkül.

Szuper árak és pontgyűjtés a SPAR-ban

A SPAR eheti kedvezményei között Sallai Roland labdarúgó kedvencei is szerepelnek, ráadásul szuper áron. A pisztáciakrémet például 20 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni, de a hazai vastagkolbász, a vörös tonhalfilé és a füstölt sonka is verhetetlen áron található meg az aktuális SPAR akciós újságban.

A finomságok mellett a praktikum sem marad el: október 2-tól elindult a Zwilling pontgyűjtő akció, amelynek keretében a vásárlók kedvezményesen juthatnak hozzá a híres német márka, a Zwilling kiváló minőségű konyhai késeihez.

 

