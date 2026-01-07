„Éjszaka is folytatjuk” - Orbán Viktor elárulta, az Operatív törzs ekkor is munkában lesz
A védekezésben nincs megállás. Orbán Viktor videóval jelentkezett az operatív törzs irányítóközpontjából.
Orbán Viktor miután meghallgatta Pintér Sándor beszámolóját, személyesen is ellátogatott az Operatív törzs irányítóközpontjába, amelyről fotókat is közölt a közösség oldalán.
Orbán Viktor: Munkában az operatív törzs
Orbán Viktor most egy videót mutatott a látogatásáról a Facebook-oldalán. A miniszterelnök posztjából kiderül, hogy az operatív törzs éjszaka is folytatja a munkát.
Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!
- olvasható a kormányfő posztjában.
