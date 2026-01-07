„Éjszaka is folytatjuk” - Orbán Viktor elárulta, az Operatív törzs ekkor is munkában lesz

Orbán Viktor miután meghallgatta Pintér Sándor beszámolóját, személyesen is ellátogatott az Operatív törzs irányítóközpontjába, amelyről fotókat is közölt a közösség oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Munkában az operatív törzs

Orbán Viktor most egy videót mutatott a látogatásáról a Facebook-oldalán. A miniszterelnök posztjából kiderül, hogy az operatív törzs éjszaka is folytatja a munkát.

Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!

- olvasható a kormányfő posztjában.