„Éjszaka is folytatjuk” - Orbán Viktor elárulta, az Operatív törzs ekkor is munkában lesz

A védekezésben nincs megállás. Orbán Viktor videóval jelentkezett az operatív törzs irányítóközpontjából.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 19:20
Módosítva: 2026.01.07. 19:40
hóhelyzet operatív törzs Orbán Viktor

Orbán Viktor miután meghallgatta Pintér Sándor beszámolóját, személyesen is ellátogatott az Operatív törzs irányítóközpontjába, amelyről fotókat is közölt a közösség oldalán.

ORBÁN Viktor; PINTÉR Sándor
Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor: Munkában az operatív törzs

Orbán Viktor most egy videót mutatott a látogatásáról a Facebook-oldalán. A miniszterelnök posztjából kiderül, hogy az operatív törzs éjszaka is folytatja a munkát.

Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!

- olvasható a kormányfő posztjában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
