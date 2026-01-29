Most kaptuk: Súlyos vonatgázolás történt Nagytéténynél
Rohantak a fővárosi tűzoltók a baleset helyszínére. A vonatgázolás miatt fennakadás várható a vasúti közlekedésben.
Súlyos vonatgázolás történt Nagytéténynél, a Fonó utcában, ahol a Déli pályaudvartól Veszprémbe tartó sebes vonat elütött egy férfit. A hivatásos tűzoltók azonnal kiérkeztek a baleset helyszínére.
A vonatgázolás körülményeit még vizsgálják
A gázolás miatt a Budapest–Székesfehérvár vonalon forgalmi fennakadások várhatók a vasúttársaság tájékoztatása szerint. Az érintett vonat utasait a vasúttársaság pótlóvonattal szállítja a célállomásra - írja a Katasztrófavédelem.
