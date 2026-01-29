RETRO RÁDIÓ

Most kaptuk: Súlyos vonatgázolás történt Nagytéténynél

Rohantak a fővárosi tűzoltók a baleset helyszínére. A vonatgázolás miatt fennakadás várható a vasúti közlekedésben.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.29. 19:20
baleset vonatbaleset életmentés

Súlyos vonatgázolás történt Nagytéténynél, a Fonó utcában, ahol a Déli pályaudvartól Veszprémbe tartó sebes vonat elütött egy férfit. A hivatásos tűzoltók azonnal kiérkeztek a baleset helyszínére.

alt=Súlyos vonatgázolás történt Nagytéténynél
Súlyos vonatgázolás történt Nagytéténynél / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A vonatgázolás körülményeit még vizsgálják

A gázolás miatt a Budapest–Székesfehérvár vonalon forgalmi fennakadások várhatók a vasúttársaság tájékoztatása szerint. Az érintett vonat utasait a vasúttársaság pótlóvonattal szállítja a célállomásra - írja a Katasztrófavédelem. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu