Sokkoló baleset történt: elgázolt egy embert a vonat Törökbálinton

A tűzoltók segítenek a szerelvény utasainak átszállni a mentesítő járatra. A hatóságok már a baleset helyszínén vannak.

Szerző: M. G.
Létrehozva: 2026.01.14. 19:05
baleset Törökbálint vonatgázolás

Elgázolt egy embert a vonat Törökbálinton, az Őrház utcánál. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. Ezért a rajta utazó mintegy négyszáz embernek a helyi hivatásos tűzoltók segítenek átszállni az értük küldött mentesítő járatra - írja a Katasztrófavédelem.

A hatóságok már a baleset helyszínén vannak.
A hatóságok már a baleset helyszínén vannak. Fotó: Gé

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
