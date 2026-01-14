Sokkoló baleset történt: elgázolt egy embert a vonat Törökbálinton

Elgázolt egy embert a vonat Törökbálinton, az Őrház utcánál. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. Ezért a rajta utazó mintegy négyszáz embernek a helyi hivatásos tűzoltók segítenek átszállni az értük küldött mentesítő járatra - írja a Katasztrófavédelem.

A hatóságok már a baleset helyszínén vannak. Fotó: Gé