Sokkoló baleset történt: elgázolt egy embert a vonat Törökbálinton
A tűzoltók segítenek a szerelvény utasainak átszállni a mentesítő járatra. A hatóságok már a baleset helyszínén vannak.
Elgázolt egy embert a vonat Törökbálinton, az Őrház utcánál. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. Ezért a rajta utazó mintegy négyszáz embernek a helyi hivatásos tűzoltók segítenek átszállni az értük küldött mentesítő járatra - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre