Kamionok karamboloztak az M0-son - Nagy a baj, az egyik járműből folyik az üzemanyag!
Az M7-essel közös csomóponthoz vonultak a tűzoltók. Két kamion karambolozott az M1-es sztráda felé vezető oldalon.
Egymásnak ütközött két kamion az M0-s autóútnak az M1-es sztráda felé vezető oldalán, az M7-es autópályával közös csomópontnál. Az egyik járműből folyik az üzemanyag. A törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak ki a karambol helyszínére, amelynek helyszínén forgalomkorlátozás lehet - írja a Katasztrófavédelem.
Nem ez volt ma az egyetlen kamionos baleset. Az MTI tájékoztatása szerint az M1-es autópálya is elesett szerda kora délután, ahol Budapest felé, Mány közelében három kamion karambolozott.
