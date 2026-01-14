RETRO RÁDIÓ

Kamionok karamboloztak az M0-son - Nagy a baj, az egyik járműből folyik az üzemanyag!

Az M7-essel közös csomóponthoz vonultak a tűzoltók. Két kamion karambolozott az M1-es sztráda felé vezető oldalon.

Szerző: M. G.
Létrehozva: 2026.01.14. 16:13
Egymásnak ütközött két kamion az M0-s autóútnak az M1-es sztráda felé vezető oldalán, az M7-es autópályával közös csomópontnál. Az egyik járműből folyik az üzemanyag. A törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak ki a karambol helyszínére, amelynek helyszínén forgalomkorlátozás lehet - írja a Katasztrófavédelem.

Két kamion karambolozott az M1-es sztráda felé vezető oldalon. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

Nem ez volt ma az egyetlen kamionos baleset. Az MTI tájékoztatása szerint az M1-es autópálya is elesett szerda kora délután, ahol Budapest felé, Mány közelében három kamion karambolozott.

 

