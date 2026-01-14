Brutális baleset az M1-es autópályán: Három kamion karambolozott

Több baleset is történt az M1-es autópályán szerda kora délután az MTI szerint: Budapest felé Mánynál, Hegyeshalom felé pedig Óbarok közelében kell forgalomkorlátozásra számítani - közölte a katasztrófavédelem és az Útinform a honlapján.

Több baleset is nehezíti a haladást az M1-es autópályán. Fotó: Kathy / unsplash.com – Képünk illusztráció

Budapest felé, Mány közelében utoléréses balesetben három kamion karambolozott. Az egyik járműből a tűzoltók mentették ki a sofőrt. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalom megállt. Javasolják, hogy aki csak teheti, Tatabányánál térjenek le az 1-es főútra.

Hegyeshalom felé Óbarok közelében szintén utoléréses baleset történt. Összeütközött egy furgon és egy autószállító tréler, így ott egy sávon halad a forgalom.

Az Útinform azt írja, hogy a torlódás már meghaladta az 10 kilométert.