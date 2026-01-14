Brutális baleset az M1-es autópályán: Három kamion karambolozott
Már több mint 10 kilóméteres a torlódás.Több baleset is nehezíti a haladást az M1-es autópályán.
Több baleset is történt az M1-es autópályán szerda kora délután az MTI szerint: Budapest felé Mánynál, Hegyeshalom felé pedig Óbarok közelében kell forgalomkorlátozásra számítani - közölte a katasztrófavédelem és az Útinform a honlapján.
Budapest felé, Mány közelében utoléréses balesetben három kamion karambolozott. Az egyik járműből a tűzoltók mentették ki a sofőrt. Az Útinform tájékoztatása szerint a forgalom megállt. Javasolják, hogy aki csak teheti, Tatabányánál térjenek le az 1-es főútra.
Hegyeshalom felé Óbarok közelében szintén utoléréses baleset történt. Összeütközött egy furgon és egy autószállító tréler, így ott egy sávon halad a forgalom.
Az Útinform azt írja, hogy a torlódás már meghaladta az 10 kilométert.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre