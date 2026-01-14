Hókáosz 3.0.: egy hét után is járhatatlanok a bringautak, elhanyagoltak a megállók és a civilek lapátolnak
Múlt héten esett le az első hó Budapesten, de sok helyen még mindig járhatatlanok a kerékpárutak, csúszósak a buszmegállók, a budapestiek gyakorlatilag magukra maradtak a problémával. A hókáosz elhárításán városszerte civiliek, diákok, de még papok is dolgoznak, de sem az FKF-nél, sem a BKM-nél nem volt hómunkástoborzás.
A hókáosz több mint egy hete kezdődött. A múlt hét első felében volt az első komolyabb havazás, sok budapesti közterület úgy néz ki, mintha senki nem foglalkozott volna vele. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb posztja szerint számos forgalmas kerékpárút továbbra is érintetlen, holott ezek sokak számára nem hobbipályák, hanem a mindennapi közlekedés alapjai.
A szervezet szerint alapvető elvárás lenne, hogy a közutak részének számító kerékpársávok és kerékpárutak 24–48 órán belül bringázhatóvá váljanak.
Ehhez képest még mindig problémás állapotban van többek között a Hungária körúti kerékpárút, a rakparti EuroVelo nemzetközi útvonal, valamint számos belvárosi főhálózati szakasz is.
A Kerékpárosklub ezért adatgyűjtésbe kezdett: arra kérik a lakókat, hogy küldjenek fotókat havas vagy már megtisztított szakaszokról, pontos helyszínnel és időponttal. A cél egyértelmű: láthatóvá tenni, hol működik a rendszer – és hol nem.
Nemcsak a bringások panaszkodnak. Az utasok szerint a tömegközlekedési megállók jelentős része is balesetveszélyes állapotban van. Több helyen jeges, latyakos, nehezen megközelíthető peronok várják az embereket még napokkal a havazás után is.
Budapesten összesen 4 631 megálló található. Az FKF közlése szerint körülbelül 500 ember végez kézi hóeltakarítást – ez a szám sokak szerint még a megállók rendszeres takarítására is kevés lenne, nemhogy a teljes városi közterület rendben tartására.
Wintermantel Zsolt a Türr István utcai megálló kritikus állapotáról posztolt fotót.
Ennek következménye: egyre több helyen nem a hivatalos szervek, hanem civilek oldják meg a helyzetet. Volt, ahol diákok szerveződtek össze lapátolni.
Másutt egy templom környékén a papok takarították le a megállót. A Fidesz fővárosi képviselői egy budatétényi megállónál álltak neki a hóeltakarításnak. Mindez látványosan mutatja: sok helyen a lakók szerint magukra maradtak.
Különösen visszás, hogy 2012 óta nem volt komolyabb hómunkás-toborzás, pedig rendkívüli időjárási helyzetekben ez bevett gyakorlat lenne. Néhány ezer forintos órabérrel, ideiglenes munkával sok diákot, álláskeresőt vagy alkalmi munkást be lehetne vonni – ehelyett marad a munkaerőhiány és a káosz.
A BP Műhely elemzése szerint a hóeltakarításnál nem csak a gépek számítanak, hanem az élőmunka is kulcskérdés. Ráadásul a fővárosi cégek – a „Budapest Család” – dolgozói elvileg átirányíthatók lennének ilyen vészhelyzetekben, és lehetőség lenne munkaerő-kölcsönzőkkel kötött keretszerződések aktiválására is.
A szakértők arra is felhívják a figyelmet: ma, amikor egy egyetemista irodai diákmunkával 2000–2500 forintot keres óránként, csak megfelelő bérrel lehetne embereket toborozni a mínusz fokban végzett, rendkívül megterhelő fizikai munkára. Márpedig a hóeltakarítás pontosan ilyen.
A hókáoszról hallgat Karácsony Gergely
Miközben egyre több panasz érkezik az utcákról, Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán a napokban inkább a város szépségéről, a dunai jégzajlásról és a Pride körüli ügyekről posztolt, olyan üzenetekkel, mint: „Szép a város, kemény a tél: vigyázzunk egymásra.”
Amíg a hivatalos szervek nem tudják megoldani a helyzetet, addig maradnak a lapátoló civilek, a jeges megállók és a havas bringautak – ez a helyzet Budapesten 2026 telén. Várjuk a tavaszt.
Sokan viszont úgy érzik: a szép fotók mögött egyre több helyen hókáosz, elhanyagolt közterek és működésképtelen rendszer látszik.
