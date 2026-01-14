Hókáosz 3.0.: egy hét után is járhatatlanok a bringautak, elhanyagoltak a megállók és a civilek lapátolnak

A hókáosz több mint egy hete kezdődött. A múlt hét első felében volt az első komolyabb havazás, sok budapesti közterület úgy néz ki, mintha senki nem foglalkozott volna vele. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb posztja szerint számos forgalmas kerékpárút továbbra is érintetlen, holott ezek sokak számára nem hobbipályák, hanem a mindennapi közlekedés alapjai.

Hókáosz: a bicikliutakat egyáltalán nem takarították Budapesten Fotó: Metropol

A szervezet szerint alapvető elvárás lenne, hogy a közutak részének számító kerékpársávok és kerékpárutak 24–48 órán belül bringázhatóvá váljanak.

A havazás első napján sem a járdán, sem a bicikliúton nem tudtak közlekedni a biciklisek Fotó:Metropol

Ehhez képest még mindig problémás állapotban van többek között a Hungária körúti kerékpárút, a rakparti EuroVelo nemzetközi útvonal, valamint számos belvárosi főhálózati szakasz is.

A Kerékpárosklub ezért adatgyűjtésbe kezdett: arra kérik a lakókat, hogy küldjenek fotókat havas vagy már megtisztított szakaszokról, pontos helyszínnel és időponttal. A cél egyértelmű: láthatóvá tenni, hol működik a rendszer – és hol nem.

Nemcsak a bringások panaszkodnak. Az utasok szerint a tömegközlekedési megállók jelentős része is balesetveszélyes állapotban van. Több helyen jeges, latyakos, nehezen megközelíthető peronok várják az embereket még napokkal a havazás után is.

A Nyéki Imre uszodánál

Budapesten összesen 4 631 megálló található. Az FKF közlése szerint körülbelül 500 ember végez kézi hóeltakarítást – ez a szám sokak szerint még a megállók rendszeres takarítására is kevés lenne, nemhogy a teljes városi közterület rendben tartására.

Wintermantel Zsolt a Türr István utcai megálló kritikus állapotáról posztolt fotót.

Ennek következménye: egyre több helyen nem a hivatalos szervek, hanem civilek oldják meg a helyzetet. Volt, ahol diákok szerveződtek össze lapátolni.

Másutt egy templom környékén a papok takarították le a megállót. A Fidesz fővárosi képviselői egy budatétényi megállónál álltak neki a hóeltakarításnak. Mindez látványosan mutatja: sok helyen a lakók szerint magukra maradtak.

Különösen visszás, hogy 2012 óta nem volt komolyabb hómunkás-toborzás, pedig rendkívüli időjárási helyzetekben ez bevett gyakorlat lenne. Néhány ezer forintos órabérrel, ideiglenes munkával sok diákot, álláskeresőt vagy alkalmi munkást be lehetne vonni – ehelyett marad a munkaerőhiány és a káosz.