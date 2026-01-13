RETRO RÁDIÓ

A hókáosz után itt a jégkáosz a fővárosban: úgy tűnik, ezen Karácsony Gergely nem, csak a tavasz fog változtatni

Egészen elképesztő az, ami a fővárosban zajlik. A napokig tartó hókáosznak még vége sincs, máris itt a jégkáosz. Erre sem készült a főpolgármester, pedig ezt is előre megmondták neki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 17:27
Módosítva: 2026.01.13. 17:28
jég káosz

Képtelenség közlekedni Budapesten. Az utakon, és a járdákon is napok óta összefüggő jégpáncélon lehet csak haladni. A helyzet pedig az elmúlt időszakban még rosszabb lett azután, hogy ónoseső esett (tegyük hozzá gyorsan, nem sok). Gyalog is, autóval is elindulni, életveszélyes. A jégkáoszt pont úgy kezeli a Karácsony Gergely vezette főváros, mint a napok óta tartó hókáoszt. Röviden: sehogy.  

jégkáosz, hókáosz, járhatatlan utak
A hókáosz után itt a jégkáosz

Az emberek a napok óta tartó áldatlan helyzetet egyre nehezebben viselik. És ezért bizony egyértelműen a fővárost teszik felelőssé. 

Gáza szerint méltatlan az ami Budapesten zajlik
fotó: Mediaworks 

Géza azt mondja, az ami most zajlik Budapesten, minden képzeletet felülmúl. 

Káosz van, fegyelmezetlenség van, embertelenség van, és ezért a vezetőség a hibás.

Géza azt mondja, szinte lehetetlen közlekedni Budapesten

Egy fiatal, fuvarozással foglalkozó férfi, Fata Ferenc azt mondja a káosz elsősorban azért alakulhatott ki, mert a főváros vezetése nem készült fel időben, pedig erre minden lehetőségük meg lett volna, hiszen a szakemberek jó előre szólták: a meteorológusok pontosan megmondtam, mire kell készülni.

Évek óta nincsenek felkészülve arra, hogy Budapesten ilyen hó leesik.

A buszok, villamosok rendszeresen késnek, sőt, több helyen járatok maradnak ki. Közben a megállók megközelíthetetlenek.

Júlia nehezen tud leszállni a buszról

A nyugdíjas Júlia csak úgy tudott leszállni a buszról, hogy többen segítettek neki. Maga a busz a megállótól méterekre állt meg. Ott ahol lehetett, egy több méteres összefüggő jégkupac után. Onnan vette le húzós, bevásárló taligáját, egy férfi, közben másik kettő a hóna alá nyúlt, úgy emelték le.

A fővárosnak van pénze, csak arra nem futja, hogy felszámolják a jégkáoszt

Pedig a fővárosnak van pénze, és ezt nyilván az emberek is tudják. Csak hát ara nem futja, amire kéne - mondja Ilona, aki nemrég úgy esett el, hogy műteni kellett a kezét. Most kezelésre kell járni, egyenesen át a jégpáncélon.

Ilona a fővárosi hóhelyzetről: "Mindenre megy a pénz, de erre nem!"

„Szörnyű! Semmivel nem foglalkoznak. Mindenre megy a pénz, de erre nem.

Karácsony Gergely főpolgármester mindeközben azt csinálja, amit máskor: tétlenül nézte a hókáoszt, és most tétlenül nézi a jég okozta káoszt, nagy valószínűséggel arra várva, hogy az idő majd minden megold. Vagy inkább az időjárás, ha melegszik, a jég elolvad majd. Hogy addig hogyan élnek az emberek, úgy tűnik, az neki másodlagos. 

 

