Hókáosz 2.0: újra térdre rogyott Budapest: balesetek, késések, lefagyott utak
Újra elesett Budapest. A hókáosz azért alakult ki újból az autósok szerint, mert sok helyen nyoma sem volt megelőző szórásnak.
Hókáosz újratöltve, a kedd reggeli havazás és ónos eső után újra megbénult Budapest. Bár ezúttal kevés hó esett, ám sok helyen az utak és a járdák így is veszélyessé váltak, mert a hó esővé változott és a lehullott eső elkezdett megfagyni. A kialakult jégrétegek és a latyak keveredése borzasztó állapotokat idézett elő az utakon.
A BKK Info is több késésről számolt be, és számos járat közlekedését befolyásolták a balesetek és a nehezen járható utak. Buszok, villamosok akadtak el, csúsztak meg, kényszerültek lassításra – miközben az utasok reggel munkába, iskolába igyekeztek.
A hatóságok és szakemberek már hétfőn figyelmeztettek: kedden ónos eső várható, fokozott óvatosságra van szükség. Ezt is, ahogy a hóhelyzetet kezelni kéne, sőt készülni kellett volna rá!
A következő napokban is hasonló időjárás várható, így az óvatosság nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is létfontosságú lesz.
A közösségi oldalakat ellepték a panaszos bejegyzések.Több kerület polgármestere is jelezte: a lakók tömegesen panaszkodnak a fővárosi fenntartású utak állapotára.
Sokan azt írják, úgy tűnik, mintha több helyen nem történt volna megfelelő megelőző szórás éjszaka, pedig ez jelentősen csökkenthette volna a jegesedést.
A legtöbb panasz a kisebb utcákból érkezik, ahol – a lakók szerint – még a múlt heti havat sem takarították el megfelelően. Erre hullott most az újabb hó és eső, ami extrém, veszélyes körülményeket teremtett. A buszmegállók állapota is visszatérő probléma: sok helyen nehézkes volt a fel- és leszállás, csúszós peronokkal, elmaradt takarítással.
Karácsony Gergely főpolgármester kommunikációja sokak szerint kísértetiesen hasonlít a múlt heti hókáosz idején látottra. Hétfő este még figyelmeztető posztot tett közzé az ónos eső veszélyeiről és az egymásra való odafigyelés fontosságáról. Kedden reggel azonban, amikor az utasok már a káosz közepén próbáltak közlekedni, nem érkezett újabb tájékoztatás, sem megnyugtató üzenet.
A kommentmezőben elszabadultak az indulatok:
Kénytelenek vagyunk egymásra vigyázni, mert te semmit nem teszel azért, hogy jégmentes legyen a város
– írta egy feldühödött hozzászóló.
Hókáosz: vajon van elég gép a hó eltakarítására?
A kérdés egyre gyakrabban merül fel: valóban rendelkezik-e a főváros elegendő kapacitással a téli védekezéshez?
A BP Műhely ennek járt utána. Elemzésük szerint:
- A Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója jelenleg 60–70 célgéppel dolgozik.
- Egy korszerű UNIMOG célgép ára meghaladja a 100 millió forintot, viszont egész évben használható lenne: télen síkosságmentesítésre, nyáron takarításra, locsolásra.
- Fontos lenne a géppark sokszínűsége is: kisebb gépek a szűk utcákhoz, nagyobbak a főútvonalakhoz.
- Összehasonlításként: a Magyar Közút mintegy 400 munkagéppel dolgozik, és még bérleti szerződésekkel is növeli a kapacitását.
- A szakértők szerint a főváros is bevonhatna külsős kapacitásokat, hiszen akár egy régi, hóekével felszerelt IFA is hatékonyan segíthetne.
Miközben a városvezetés rendszeresen arra kéri az autósokat, hogy ilyen időben válasszák a tömegközlekedést, sok utas most újabb akadályba ütközött: többen jelezték, hogy a kültéri, érintőkijelzős jegyautomaták lefagytak a hidegben és nem működtek. Így volt, aki nemcsak a csúszós járdákkal, hanem az üzemképtelen automatákkal is kénytelen volt megküzdeni.
