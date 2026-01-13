RETRO RÁDIÓ

Hókáosz 2.0: újra térdre rogyott Budapest: balesetek, késések, lefagyott utak

Újra elesett Budapest. A hókáosz azért alakult ki újból az autósok szerint, mert sok helyen nyoma sem volt megelőző szórásnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 10:11
Módosítva: 2026.01.13. 10:11
Budapest autó

Hókáosz újratöltve, a kedd reggeli havazás és ónos eső után újra megbénult Budapest. Bár ezúttal kevés hó esett, ám sok helyen az utak és a járdák így is veszélyessé váltak, mert a hó esővé változott és a lehullott eső elkezdett megfagyni. A kialakult jégrétegek és a latyak keveredése borzasztó állapotokat idézett elő az utakon. 

hókáosz
Hókáosz Budapesten, újra járhatatlanok az utak (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

A BKK Info is több késésről számolt be, és számos járat közlekedését befolyásolták a balesetek és a nehezen járható utak. Buszok, villamosok akadtak el, csúsztak meg, kényszerültek lassításra – miközben az utasok reggel munkába, iskolába igyekeztek.

2026.01.13. Budapest havazás megállók, utak
A megállók sincsenek letakarítva a fővárosban (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

A hatóságok és szakemberek már hétfőn figyelmeztettek: kedden ónos eső várható, fokozott óvatosságra van szükség. Ezt is, ahogy a hóhelyzetet kezelni kéne, sőt készülni kellett volna rá!

A következő napokban is hasonló időjárás várható, így az óvatosság nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is létfontosságú lesz.

A közösségi oldalakat ellepték a panaszos bejegyzések.Több kerület polgármestere is jelezte: a lakók tömegesen panaszkodnak a fővárosi fenntartású utak állapotára.

2026.01.13. Budapest havazás megállók, utak
Ahol szórtak, ott sárrá változott az út (Fotó: Metropol)

Sokan azt írják, úgy tűnik, mintha több helyen nem történt volna megfelelő megelőző szórás éjszaka, pedig ez jelentősen csökkenthette volna a jegesedést.

A legtöbb panasz a kisebb utcákból érkezik, ahol – a lakók szerint – még a múlt heti havat sem takarították el megfelelően. Erre hullott most az újabb hó és eső, ami extrém, veszélyes körülményeket teremtett. A buszmegállók állapota is visszatérő probléma: sok helyen nehézkes volt a fel- és leszállás, csúszós peronokkal, elmaradt takarítással.

Karácsony Gergely főpolgármester kommunikációja sokak szerint kísértetiesen hasonlít a múlt heti hókáosz idején látottra. Hétfő este még figyelmeztető posztot tett közzé az ónos eső veszélyeiről és az egymásra való odafigyelés fontosságáról. Kedden reggel azonban, amikor az utasok már a káosz közepén próbáltak közlekedni, nem érkezett újabb tájékoztatás, sem megnyugtató üzenet. 

A kommentmezőben elszabadultak az indulatok: 

Kénytelenek vagyunk egymásra vigyázni, mert te semmit nem teszel azért, hogy jégmentes legyen a város

– írta egy feldühödött hozzászóló.

Hókáosz: vajon van elég gép a hó eltakarítására? 

A kérdés egyre gyakrabban merül fel: valóban rendelkezik-e a főváros elegendő kapacitással a téli védekezéshez?

A BP Műhely ennek járt utána. Elemzésük szerint:

  • A Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója jelenleg 60–70 célgéppel dolgozik.
  • Egy korszerű UNIMOG célgép ára meghaladja a 100 millió forintot, viszont egész évben használható lenne: télen síkosságmentesítésre, nyáron takarításra, locsolásra.
  • Fontos lenne a géppark sokszínűsége is: kisebb gépek a szűk utcákhoz, nagyobbak a főútvonalakhoz.
  • Összehasonlításként: a Magyar Közút mintegy 400 munkagéppel dolgozik, és még bérleti szerződésekkel is növeli a kapacitását.
  • A szakértők szerint a főváros is bevonhatna külsős kapacitásokat, hiszen akár egy régi, hóekével felszerelt IFA is hatékonyan segíthetne.

Miközben a városvezetés rendszeresen arra kéri az autósokat, hogy ilyen időben válasszák a tömegközlekedést, sok utas most újabb akadályba ütközött: többen jelezték, hogy a kültéri, érintőkijelzős jegyautomaták lefagytak a hidegben és nem működtek. Így volt, aki nemcsak a csúszós járdákkal, hanem az üzemképtelen automatákkal is kénytelen volt megküzdeni.


 


 



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu