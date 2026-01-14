Hókáosz Budapesten: kiakadtak a bringások, hogy elmaradt a biciklisávok takarítása

Hó- és jégkáosz uralkodik Budapesten napok óta. A szerdai havazás után Budapest-szerte lassult, helyenként megbénult a közlekedés. Az autók nehezen haladnak, a tömegközlekedésben fennakadások vannak, a megállók és buszvárók jelentős részét nem takarítják. Miközben a főútvonalakon legalább részleges hóeltakarítás történt, volt egy terület, ami látványosan kimaradt: a biciklisávok.

Hókáosz: a biciklisávok takarítása elmaradt Fotó:Metropol

Városszerte járhatatlanná váltak a biciklisávok. Sok helyen pollerekkel, úismertebb gúnynevükön gerikarókkal választották el őket az úttesttől, így a hókotrók egyszerűen nem tudtak bemenni takarítani.

A hókáosz miatt több helyen:

hó és vagy jégréteg alakult ki

az útról letolt havat a biciklisávba rakták

a járdáról lelapátolt hó is oda került

A biciklisávok lehetetlen volt szerdán közlekedni Fotó:Metropol

Az eredmény: jégpáncél, latyak és teljesen használhatatlan sávok az elmúlt napokban.

Aki ennek ellenére biciklivel vagy rollerrel indult el, nem maradt sok választása:

vagy az autók között, az úttesten haladt

vagy a járdára ment fel

Mindkét megoldás balesetveszélyes: a csúszós úton a bringások kiszolgáltatottak az autósoknak, a járdán pedig a gyalogosok kerülnek veszélybe.

Miközben a város több pontján kaotikus állapotok uralkodtak, Karácsony Gergely közösségi oldalán arról posztolt, hogy minden rendben zajlik. Sokan ezt álságosnak tartják. A kritikusok szerint a főpolgármester akkor buzdít biciklizésre, amikor nincs vele pluszmunka, de extrém időjárásnál elfelejti, hogy a sávokat nem elég felfesteni és kikarózni, karban is kell tartani.

A probléma messze túlmutat a bringásokon, ugyanis az autósoknak is veszélyes, amikor biciklisek sodródnak közéjük, a gyalogosok sincsenek biztonságban a járdára kényszerült rolleresektől, az ételfutárok jelentős része biciklivel dolgozik.

A kialakult helyzet ellehetetlenítette a kiszállítást, emiatt több helyen nem lehetett rendelni, vagy csak a közeli éttermek vállalták a kiszállítást.

Megkérdeztük a biciklivel közekedők véleményét is a kialakult helyzetről.

Duró Imre Fotó:Metropol

Nem járhatóak abszolút. Csak néha, egy-egy szakaszon, ahol a járművek utat csinálnak. Ott is le van fagyva. Lehetne tisztítani a biciklisávokat is.

- mondta Duró Imre a Metropolnak.