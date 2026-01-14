Hókáosz Budapesten: kiakadtak a bringások, hogy elmaradt a biciklisávok takarítása
Megbénult Budapest a havazás után: nehezen haladt az autós forgalom, akadozott a tömegközlekedés, a megállók és buszvárók nagy része sem volt eltakarítva. A hókáoszban a legextrémebb állapotok a biciklisávokban alakultak ki, ahol 15–20 centiméteres hó, jég és latyak várta a közlekedőket, sokakat az autók közé vagy a járdára kényszerítve.
Hó- és jégkáosz uralkodik Budapesten napok óta. A szerdai havazás után Budapest-szerte lassult, helyenként megbénult a közlekedés. Az autók nehezen haladnak, a tömegközlekedésben fennakadások vannak, a megállók és buszvárók jelentős részét nem takarítják. Miközben a főútvonalakon legalább részleges hóeltakarítás történt, volt egy terület, ami látványosan kimaradt: a biciklisávok.
Városszerte járhatatlanná váltak a biciklisávok. Sok helyen pollerekkel, úismertebb gúnynevükön gerikarókkal választották el őket az úttesttől, így a hókotrók egyszerűen nem tudtak bemenni takarítani.
A hókáosz miatt több helyen:
- hó és vagy jégréteg alakult ki
- az útról letolt havat a biciklisávba rakták
- a járdáról lelapátolt hó is oda került
Az eredmény: jégpáncél, latyak és teljesen használhatatlan sávok az elmúlt napokban.
Aki ennek ellenére biciklivel vagy rollerrel indult el, nem maradt sok választása:
- vagy az autók között, az úttesten haladt
- vagy a járdára ment fel
Mindkét megoldás balesetveszélyes: a csúszós úton a bringások kiszolgáltatottak az autósoknak, a járdán pedig a gyalogosok kerülnek veszélybe.
Miközben a város több pontján kaotikus állapotok uralkodtak, Karácsony Gergely közösségi oldalán arról posztolt, hogy minden rendben zajlik. Sokan ezt álságosnak tartják. A kritikusok szerint a főpolgármester akkor buzdít biciklizésre, amikor nincs vele pluszmunka, de extrém időjárásnál elfelejti, hogy a sávokat nem elég felfesteni és kikarózni, karban is kell tartani.
A probléma messze túlmutat a bringásokon, ugyanis az autósoknak is veszélyes, amikor biciklisek sodródnak közéjük, a gyalogosok sincsenek biztonságban a járdára kényszerült rolleresektől, az ételfutárok jelentős része biciklivel dolgozik.
A kialakult helyzet ellehetetlenítette a kiszállítást, emiatt több helyen nem lehetett rendelni, vagy csak a közeli éttermek vállalták a kiszállítást.
Megkérdeztük a biciklivel közekedők véleményét is a kialakult helyzetről.
Nem járhatóak abszolút. Csak néha, egy-egy szakaszon, ahol a járművek utat csinálnak. Ott is le van fagyva. Lehetne tisztítani a biciklisávokat is.
- mondta Duró Imre a Metropolnak.
Ma már talán jobb, de tegnap volt, ahol nagyon csúszott. A Margit-szigettől a Nyugatiig mentem, küzdős volt. Inkább kimentem az útra. Számítottam rá, hogy nem ez az elsődleges ilyenkor.
Kaiser Zoltán, aki rollerrel közlekedik nem kertelt, nyíltan kimondta, hogy mit gondol.
Nincsenek eltakarítva az utak! Lehet menni, csak okosan. A legnagyobb baj, hogy le van fagyva, latyakos. Le kellene takarítani!
A hókáosz ismét rávilágított: a biciklis közlekedés nincs megszervezve Budapesten
Extrém időjárásban a biciklisávok takarítása is alapvető közlekedésbiztonsági feladat lenne. Enélkül a bringások, rolleresek, autósok és gyalogosok egyaránt veszélybe kerülnek.
