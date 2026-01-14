Borzasztó tragédia! Embert gázolt a vonat Budatétényben

Embert gázolt a vonat Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban, ezért késésekre kell készülni a pusztaszabolcsi vonalon - közölte a Mávinform.

Embert gázolt a vonat Budatéténynél. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Dombóvárról szerda kora reggel a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) gázolta el az áldozatot. A közlemény alapján a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert a baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek - tették hozzá, azzal együtt, hogy a székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik.