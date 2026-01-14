RETRO RÁDIÓ

Szörnyű tragédia: embert gázolt a vonat Vas vármegyében

Elütött egy embert a Szombathelyről szerdán 4 óra 41 perckor Ajkára indult sebesvonat Kemenesmihályfánál, ezért hosszabb eljutási időre, változásokra kell számítani a Szombathely-Celldömölk szakaszon - közölte a Mávinform.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 08:16
Módosítva: 2026.01.14. 08:16
tragédia vas vármegye vonatbaleset

Honlapjukon azt írták, hogy a baleset miatt a Celldömölkről szerda kora reggel Szombathelyre induló személyvonat helyett Sárvárig pótlóbusz közlekedik. A Szombathelyről szerda hajnalban Ajkára induló sebesvonat helyett Kemenesmihályfától Celldömölkig pótlóbusz közlekedik, Celldömölktől Ajkáig egy másik szerelvény megy - tették hozzá.

