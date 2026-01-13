Tűzoltók lepték el a Baross utcát: kiderítettük mi történt

Több autónyi tűzoltó és mentőautó lepte el kedd reggel a Baross utcát a Horváth Mihály térnél. Az egész kereszteződést lezárták, így csak gyalogosan lehetett közlekedni a kijelölt területen. Rendőrök és tűzoltók terelték az embereket.

Tűzoltók lepték el a Baross utcát (Fotó: Metropol)

Tűzoltók vonultak a Baross utcába

Hatalmas volt a készültség, több tucatnyi tűzoltó jelent meg kedden 9 óra körül a Baross utcában. A helyiek megdöbbenve fogadták a látottakat, először meg is rémültek a nagy felhajtás miatt.

Én nem tudom mi történt, csak el szerettem volna itt sétálni, de mondták a tűzoltók, hogy nem szabad és eltereltek az egyik keresztbe fordított tűzoltóautó mellett a másik oldalra, mert gyalogosan sem szabad megközelíteni helyszínt ahol dolgoztak. Ekkor már biztos voltam benne, hogy valami komoly dolog történt

– mondta lapunknak a környéken élő Tímea.

Információink szerint az egyik trafó gyulladt ki (Fotó: Metropol)

A tűzoltók az egyik saroképület pincéjénél vizsgálódtak, ám egyelőre nem mentek le oda, ugyanis információink szerint az egyik trafó terhelődött túl, majd gyulladt ki.

A trafót vizsgálják, ugyanis nagy tüzet okozott

– mondta egy helybéli nő. „Elvileg túlterhelődött. Itt a téren kiépített jégpálya is erről kaphatja az áramot, talán ez okozhatta a tüzet, de még mindig dolgoznak a tűzoltók.”

A rendőrség lezárta az utcát (Fotó: Metropol)

Ez a tűz rendkívül veszélyes lehet, ugyanis elektromos tűznek minősül, ezért vízzel el sem tudják oltani a tűzoltók, csak homokkal. Azonban megtudtuk, hogy a szakemberek már jelentették a bajt az MVM felé, melynek szakembereit a helyszínre vártak, hogy lekapcsolják az áramot, mert így akár újra fellobbanhat a tűz és nagyobb kárt is okozhat. Az utcában a forgalom egyelőre áll, aki teheti, kerüljön.