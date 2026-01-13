RETRO RÁDIÓ

Lezárták a Baross utcát a Horváth Mihály térnél – rengeteg a tűzoltó, rendőr

Kiderült a tűz oka.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 10:25
Módosítva: 2026.01.13. 10:48
lezárás Baross utca rendőrség tűzoltók

Kedd délelőtt lezárták a Baross utcát a Horváth Mihály térnél, rengeteg a tűzoltó, a rendőr, az emberek „gyalogtúráznak” – értesült a Metropol.

Kiderült: tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában (Fotó: MW)

Azt beszélik a környéken, hogy elektromos tűz történt.

Kiderült: tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában (Fotó: MW)

Kiderült: tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában lévő transzformátorállomásban.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, porral eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az épületet. Az ott tartózkodók elhagyták az intézményt, őket a környező épületekben és melegedőbuszokon helyezték el – közölte a karasztrófavédelem.

Kisdi Máté az MTI-nek elmondta: az intézményt kiürítették. Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették..

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott..

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu