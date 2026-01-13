Lezárták a Baross utcát a Horváth Mihály térnél – rengeteg a tűzoltó, rendőr

Kedd délelőtt lezárták a Baross utcát a Horváth Mihály térnél, rengeteg a tűzoltó, a rendőr, az emberek „gyalogtúráznak” – értesült a Metropol.

Kiderült: tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában (Fotó: MW)

Azt beszélik a környéken, hogy elektromos tűz történt.

Kiderült: tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában lévő transzformátorállomásban.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, porral eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az épületet. Az ott tartózkodók elhagyták az intézményt, őket a környező épületekben és melegedőbuszokon helyezték el – közölte a karasztrófavédelem.

Kisdi Máté az MTI-nek elmondta: az intézményt kiürítették. Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették..

A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott..