Lezárták a Baross utcát a Horváth Mihály térnél – rengeteg a tűzoltó, rendőr
Kiderült a tűz oka.
Kedd délelőtt lezárták a Baross utcát a Horváth Mihály térnél, rengeteg a tűzoltó, a rendőr, az emberek „gyalogtúráznak” – értesült a Metropol.
Azt beszélik a környéken, hogy elektromos tűz történt.
Kiderült: tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában lévő transzformátorállomásban.
A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, porral eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az épületet. Az ott tartózkodók elhagyták az intézményt, őket a környező épületekben és melegedőbuszokon helyezték el – közölte a karasztrófavédelem.
Kisdi Máté az MTI-nek elmondta: az intézményt kiürítették. Több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették..
A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott..
