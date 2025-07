„Kilométerekkel arrébb is láttam a füstöt” – Pánik Sátoraljaújhelyen: rohantak a mentők, tűzoltók, hatalmas lángokkal égett az öntöde

Vészjósló füstfelhő jelent meg Sátoraljaújhely felett hétfőn (július 21.) délután. Az emberek döbbenten kémlelték az eget, ugyanis a füst egyre nagyobb felhőkben gomolygott. Hamarosan kiderült, hogy valóban nagy a baj: a lángok egy helyi öntödében lobbantak fel az Ipari úton. Úgy tudjuk, hogy a tűz aggasztó gyorsasággal terjedt: bár a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, a lángok hamarosan átterjedtek a csarnok tetőszerkezetére és az épület oldalára is.

A sátoraljaújhelyi öntöde fölött hatalmas füstfelhő terjengett. A tűz hamarosan már a tetőre és az épület oldalára is átterjedt – Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Lángolt a sátoraljaújhelyi öntöde, kilométerekkel arrébb is látszott a füst

Úgy tudjuk, hogy amikor az épület lángra kapott és a csarnokot is teljesen elborította a füst, az üzemben azonnal leállítottak minden gépet, megszűnt az áramszolgáltatás is. Információink szerint amikor az ott dolgozók szerettei és ismerősei megtudták, mi történt, kétségbeesetten telefonáltak családtagjaiknak, a telefonok nagy részét azonban nem vették fel. Az aggodalom így egyre csak nőtt, főleg, hogy ekkor már messziről is látni lehetett a tomboló füstfelhőt:

Kilométerekkel arrébb is láttam a füstöt, nagyon durva volt. De állítólag még másik településről is látszott. Gondoltam, hogy ez nem egy családi ház lehet, hanem valami sokkal nagyobb

– mondta egy környéken átutazó férfi.

A tűzoltók több esetkocsival érkeztek az öntödébe, lapunk úgy értesült, hogy három település katasztrófavédői is a helyszínre siettek, ahol több vízsugárral kezdték meg az oltást.

Tűz volt egy csarnoképület mellett Sátoraljaújhelyen, az Ipari úton. Mintegy száz négyzetméteren keletkeztek a lángok, amelyek átterjedtek az épület tetőszerkezetének mintegy húsz négyzetméterére is

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Információink szerint bár volt, akiknek a tűzoltóknak kellett kimenekítenie az égő épületből, és a rendőrök mellett a mentősök is a helyszínre siettek, végül szerencsére személyi sérülés nem történt. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a lángokat, egyesek szerint elektromos tűz pusztított az öntödében.