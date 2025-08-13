RETRO RÁDIÓ

Lecserélte a sót a 60 éves férfi, elképesztő tünetekkel került kórházba

Döntése előtt orvos helyett a mesterséges intelligenciával konzultált.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 19:15
ChatGPT diagnózis diéta

Különleges tünetekkel került kórházba egy 60 éves férfi, miután a ChatGPT ajánlására kivette a sót az étrendjéből. A férfi a só negatív hatásairól hallott, és úgy döntött, megszabadul tőle. Felkereste a ChatGPT-t, hogy megkérdezze, mit tegyen, és az alkalmazás támogatására többé nem fogyasztott sót.

Lecserélte a sót a 60 éves férfi, elképesztő tünetekkel került kórházba
Lecserélte a sót a 60 éves férfi, elképesztő tünetekkel került kórházba (Fotó: Pexels)

A sót nátrium-bromiddal helyettesítette, amelyet a 20. században nyugtatóként használtak. A férfi online szerezte be a nátrium-bromidot, majd elkezdte használni. Korábban nem volt pszichológiai betegsége, azonban kórházba került, miután meg volt győződve arról, hogy a szomszédja mérgezi őt. Kiderült, hogy bromizmus alakult ki nála a sok nátrium-bromid fogyasztása miatt.

Az Annals of Internal Medicine tanulmánya így ír erről:

A felvételt követő első 24 órában fokozódó paranoia, valamint hallási és vizuális hallucinációk jelentkeztek nála, amelyek, miután megpróbált elmenekülni, akaratlan pszichiátriai intézeti elhelyezést eredményeztek súlyos rokkantság miatt.

A férfinál inszomnia, izomkoordinációs problémák és fokozott szomjúságérzés is kialakult. A kórházban több hétig ápolták, majd hazaengedték, miután a bromid szintje normalizálódott. A szakértők nem értik, miért adott ilyen tanácsot a ChatGPT, mivel nem tudtak hozzáférni a fiókjához.

Amikor megkérdezték az alkalmazást, hogy mivel lehetne a sót helyettesíteni, a bromid szerepelt az ajánlások között. A ChatGPT megjegyezte, hogy a kontextus számít, de nem adott egészségügyi figyelmeztetést, ahogy azt egy egészségügyi szakember tenné – írták a szerzők.

A lényeg: soha ne használj nem ellenőrzött, nem engedélyezett anyagokat, például nátrium-bromidot sóhelyettesítőként. Mindig biztonságos, megbízható lehetőségekre támaszkodj, és kétség esetén fordulj orvoshoz! – írja a brit Metro.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu