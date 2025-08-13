Különleges tünetekkel került kórházba egy 60 éves férfi, miután a ChatGPT ajánlására kivette a sót az étrendjéből. A férfi a só negatív hatásairól hallott, és úgy döntött, megszabadul tőle. Felkereste a ChatGPT-t, hogy megkérdezze, mit tegyen, és az alkalmazás támogatására többé nem fogyasztott sót.

Lecserélte a sót a 60 éves férfi, elképesztő tünetekkel került kórházba (Fotó: Pexels)

A sót nátrium-bromiddal helyettesítette, amelyet a 20. században nyugtatóként használtak. A férfi online szerezte be a nátrium-bromidot, majd elkezdte használni. Korábban nem volt pszichológiai betegsége, azonban kórházba került, miután meg volt győződve arról, hogy a szomszédja mérgezi őt. Kiderült, hogy bromizmus alakult ki nála a sok nátrium-bromid fogyasztása miatt.

Az Annals of Internal Medicine tanulmánya így ír erről:

A felvételt követő első 24 órában fokozódó paranoia, valamint hallási és vizuális hallucinációk jelentkeztek nála, amelyek, miután megpróbált elmenekülni, akaratlan pszichiátriai intézeti elhelyezést eredményeztek súlyos rokkantság miatt.

A férfinál inszomnia, izomkoordinációs problémák és fokozott szomjúságérzés is kialakult. A kórházban több hétig ápolták, majd hazaengedték, miután a bromid szintje normalizálódott. A szakértők nem értik, miért adott ilyen tanácsot a ChatGPT, mivel nem tudtak hozzáférni a fiókjához.

Amikor megkérdezték az alkalmazást, hogy mivel lehetne a sót helyettesíteni, a bromid szerepelt az ajánlások között. A ChatGPT megjegyezte, hogy a kontextus számít, de nem adott egészségügyi figyelmeztetést, ahogy azt egy egészségügyi szakember tenné – írták a szerzők.

A lényeg: soha ne használj nem ellenőrzött, nem engedélyezett anyagokat, például nátrium-bromidot sóhelyettesítőként. Mindig biztonságos, megbízható lehetőségekre támaszkodj, és kétség esetén fordulj orvoshoz! – írja a brit Metro.