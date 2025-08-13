Betelt a pohár az apánál: motorozni megy a lánya esküvője helyett

Egy apa, aki maximálisan támogatta lányát az esküvői tervei során, elmondta, hogy most végleg betelt nála a pohár. Több mint 22 500 dollárt (11,5 millió forint) adott lányának a külföldi esküvőjéhez, amit végül lemondott, ezért az apuka most bosszúból máshova ment ahelyett, lányának esküvőjén venne részt.

Apánál telt be a pohár, motorozni megy a lánya esküvője helyett (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A férfi a Redditen osztotta meg történetét a családi botrányról, amely a lánya esküvője miatt robbant ki. Elmondta, nem hiszi, hogy bármi rosszat tett volna.

Tavaly a lányom azt mondta, 2025-ben házasodik. Azonnal támogattam és segítettem őt mindenben, amiben csak tudtam.

Először 4500 dollárt (2,7 millió forint) adott egy közeli helyszín lefoglalására, de a pár később úgy döntött, Puerto Ricóban szeretné kimondani a boldogító igent, és alig adtak időt az apukának, hogy mindent kifizethessen. Hogy mi mindent? A repülőutakat és szállásokat is, de ő nem ellenkezett, lefoglalta a jegyeket és kibérelte az Airbnb-szálláshelyeket.

Ekkor jött a botrány: a lánya és jegyese szakított, az apuka pedig ott maradt a számlákkal. Bár megpróbált mindent lemondani, a lánya azt mondta, bosszúból el akar menni nyaralni, hogy a férfi láthassa a képeket.

A feleségem és a mostohagyermekeim Puerto Ricóból származnak, ezért igent mondtam.

– fogalmazott az édesapa. Összesen 22 500 dollárba (7,6 millió forint) került neki ez a „buli”, ám nem sokkal később egy másik utazásra is lehetősége adódott, miután a barátai meghívták egymotoros túrára a Glacier Nemzeti Parkba. Miután a családi botrány kikészítette, úgy érezte, nem csak megérdemli, de kifejezetten jót is fog tenni neki a barátaival közös szeptemberi program.

A lánya azonban ekkor váratlan lépésre szánta rá magát: visszament a jegyeséhez. Négy hónapnyi csend után pedig megjelent az apja ajtajában és közölte: mégis lesz esküvő, az édesapjának pedig és ott kell lennie.

Az apuka elmondta, hogy az első esküvőn ott volt, a másodikon viszont nem lesz jelen. A lánya most gonosz tartja, ugyanakkor a férfi Reddit-bejegyzése alatti hozzászólók jelentős része az örömapának ad igazat, kifejtve, hogy a lánya kiábrándítóan viselkedett vele – írja a People magazin.