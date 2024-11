„Egy férfi ellopta tőlem életem szerelmét, bosszút akarok állni rajtuk”

Jól tetted, hogy letiltottad az exedet. De továbbra sem tudsz túllépni ezen, és most zaklatod őket. Mondanom sem kell, hogy ez nem bölcs dolog és akár törvénybe is ütközhetsz, ha tovább folytatod a zaklatásukat. Ezzel nem nyered őt vissza, és nem is fogod magadat boldogabbnak érezni. A nő törte össze a szívedet, nem a férfi, de ez nem oka arra, hogy bárkin is bosszút állj. Tanuld meg feldolgozni a saját traumádat, és keress olyan partnert, aki téged helyez előtérben az életében