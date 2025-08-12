Orbán Viktor: Ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké

Szeptembertől indul a fix 3 százalékos lakáshitel: 50 millió forint 25 évre, 3 százalékos kamatra, és már 10 százalékos önerővel megveheted az első lakásod – javasolta egy hete, hétfői videóüzenetében Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalát az olvasóknak. Az Otthon start program óriási segítség és láthatóan óriási az érdeklődés is – tette hozzá a szóvivő, kiemelve: a balliberálisok ezért máris támadják a programot, mint minden más a magyar családoknak, fiataloknak nyújtott támogatást. Palóc André kiemelte: állításaikkal szemben a lakásárak sem szállnak el, hiszen árkorlát van beépítve a programba. Nem is lehet hitelt felvenni olyan ingatlanra, amit túllépné az árkorlátot.

Orbán Viktor:„Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról. Az igazság egyszerű: ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké”

Panyi Miklós két napja azt írta, a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette, a Tisza Párt 20 százalékos ingatlanár-drágulással „dobálózik”, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék volt.

Orbán Viktor mindezt úgy foglalta össze:

„Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról. Az igazság egyszerű: ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Mi azt, hogy a tulajdonosoké.”

Az alábbi videóban összefoglaltuk az Otthon Start Programot, és az új lakások építéséért felelős programiroda lényegét: