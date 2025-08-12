A mai nap a fiatalokról szól, augusztus 12. az ő világnapjuk!

Szinte már mindennek van világnapja a törölközőktől a különböző szakmákon át az egyes állatokig. Nincs ez másként a fiatalokkal sem, az ő nemzetközi napjuk 26 éve ezen a napon van.
1999 decemberében az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a fiatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát, hogy augusztus 12. legyen a Nemzetközi Ifjúsági Nap (International Youth Day). Az ENSZ célja a világnappal az, hogy felhívja a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra a családban, a közösségekben és a nemzet egészében. A világnap további célja, hogy globális mértékben ráirányítsa a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek átszövik a fiatalok mindennapjait. A világnap alkalmával átgondolhatjuk, hogy milyen lehetőségei vannak manapság egy fiatalnak a globális társadalomban- olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár weboldalán.
A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási dátumai alapján a januárban 3,2%-kal emelt nyugdíjak augusztus 12-én, kedden kerülnek átutalásra. Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A Ford T-modell első példánya 1908. augusztus 12-én gurult le a gyártósorról. Érdekesség, hogy az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte, tehát a világ első gyártósoron készült kocsiját is egy magyarnak köszönhetjük!
Méghozzá 1945. augusztus 12-én. A MÚOSZ a legnagyobb múltú és létszámú médiaszervezet Magyarországon. Mintegy ötezres tagságában – szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve – az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van: újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, designerek, szóvivők és pr-szakemberek.
1883-ban ezen a napon pusztult el az utolsó kvagga Amszterdamban, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. A kvagga az alföldi zebra egy kihalt alfaja volt, ami egykor nagy számban előfordult Dél-Afrikában. Abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak.
A koponyeg.hu szerint kedden túlnyomóan napos, száraz, meleg idő valószínű. Nem lesz eső. 35 fok körüli forróság ígérkezik.
A BKK tájékoztatása szerint szakaszos és időszakos korlátozás lesz a belvárosban augusztus 12., kedd 17:30 és 21:30 között. Sávlezárás lesz a Podmaniczky utcában 09:00-15:00 óra között, váltakozó irányú forgalomra kell számítani a XX. kerületben a, Vágóhíd utcában augusztus 12., kedd 07:30 és augusztus 29., péntek 15:30 óra között, valamint lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában kedden 07:00-18:00 óra között.
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal. Augusztus 12-én a meteorraj radiánsa – vagyis a hullócsillagok visszavetített látszólagos égi kiindulási pontja – az északkeleti égbolt felé, körülbelül 65° magasan lesz, a Perseus csillagképben, ami ideális pozíció a megfigyeléshez. A kutatók hozzáteszik, az éjszaka folyamán egész idő alatt a horizont felett lesz majd a meteorraj, így a teljes éjszakán át követhető a jelenség.
