A mai nap a fiatalokról szól, augusztus 12. az ő világnapjuk!

1999 decemberében az ENSZ közgyűlése jóváhagyta a fiatalok ügyeiért felelős miniszterek világkonferenciájának azt a javaslatát, hogy augusztus 12. legyen a Nemzetközi Ifjúsági Nap (International Youth Day). Az ENSZ célja a világnappal az, hogy felhívja a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra a családban, a közösségekben és a nemzet egészében. A világnap további célja, hogy globális mértékben ráirányítsa a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek átszövik a fiatalok mindennapjait. A világnap alkalmával átgondolhatjuk, hogy milyen lehetőségei vannak manapság egy fiatalnak a globális társadalomban- olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár weboldalán.

A fiatalok nemzetközi napja 26 éve ezen a napon van. Fotó: Pexels/Cottonbro Studio – Képünk illusztráció

Ma érkeznek az augusztusi nyugdíjak is

A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási dátumai alapján a januárban 3,2%-kal emelt nyugdíjak augusztus 12-én, kedden kerülnek átutalásra. Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

117 éve ezen a napon készült el az első T-modell

A Ford T-modell első példánya 1908. augusztus 12-én gurult le a gyártósorról. Érdekesség, hogy az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte, tehát a világ első gyártósoron készült kocsiját is egy magyarnak köszönhetjük!

A Magyar Újságírók Szövetsége is ezen a napon alakult

Méghozzá 1945. augusztus 12-én. A MÚOSZ a legnagyobb múltú és létszámú médiaszervezet Magyarországon. Mintegy ötezres tagságában – szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve – az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van: újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, designerek, szóvivők és pr-szakemberek.

Egy állatfaj is kihalt egy augusztus 12-ei napon

1883-ban ezen a napon pusztult el az utolsó kvagga Amszterdamban, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. A kvagga az alföldi zebra egy kihalt alfaja volt, ami egykor nagy számban előfordult Dél-Afrikában. Abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak.