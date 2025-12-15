„Szupercsapat” - különleges fotókkal jelentkezett Orbán Viktor
A miniszterelnök a közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Orbán Viktor nemrégiben a Patrióta Youtube-csatornának adott interjút, amiben beszélt többek között a háborúról, de szóba került a jövő évi választás is. A miniszterelnök hétfőn este pedig már egy fontos eseményen vett részt.
Orbán Viktor megmutatta a szupercsapatát
Erről a kormányfő a közösségi oldalán egy fotósorozatban számolt be. A képek alapján az esemény helyszínének a Bálna rendezvényközpont adott otthont. A fotókon pedig feltűnt többek között Kocsis Máté, de Orbán Balázs is.
Szupercsapat
- fűzte a bejegyzéséhez Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre