Hat éve jelentette be a kínai hatóság: terjedni kezdett a Covid

A kínai hatóságok napra pontosan 6 éve jelentették be a koronavírus-járvány elterjedését Kínában. Onnantól kezdve pedig nem volt megállás, az egész világon elterjedt a Covid.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 06:30
ez lesz ma Covid-19 koronavírus

Hetekig titkolták a Covid megjelenését

2020. január 5-én érkeztek az első hivatalos hírek arról, hogy új járvány van kibontakozóban, napokkal később pedig már minden kontinensen azonosították a vírus jelenlétét. Pedig már 2019 végén kimutatták a Covidot, de a kínai kormány ezt hetekig titkolta. Ezt történt pontosan január 5-én 2020-ban és utána:

  • ezen a napon próbálta megnyugtatni a közvéleményt a kínai hatóság, hogy nem a korábban halálos járványokat okozó SARS tért vissza,
    bejelentették, hogy 59-re nőtt a fertőzöttek száma, és 7 ember állapota válságos,
    az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezen a napon adta ki az első hivatalos „híradását” az új betegségről, felhívva a nemzetközi figyelmet a vuhani helyzetre,
  • magát az új típusú koronavírust (amit ma SARS-CoV-2-nek hívunk) pedig csak két nappal később, január 7-én azonosították be véglegesen a kínai tudósok,
  • Magyarországon 2020. március 4-én igazolták az első fertőzést.
koronavírus Covid
6 éve tudta meg a világ: terjedni kezdett a Covid. / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ma lenne 82 éves Schütz Ila

A Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész 1944. január 5-én született. Schütz Ila 1969-ben szerzett oklevelet a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Egyik legemlékezetesebb alakítását Bernard Slade Jövőre, veled, ugyanitt című darabjában nyújtotta: Doris szerepét Sztankay István partnereként több mint 300-szor játszotta. Mozivásznon pedig a Valami Amerika című filmben láthatta a közönség. Schütz Ila igazi rajongott komika volt, akiről csak kevesen sejtették, hogy a színpadon mindig mókázó színésznő a való életben milyen magányos és elkeseredett. Mindez csak akkor lett egyértelmű a nagyvilág előtt, amikor már késő volt. 2002. december 12-én, életének 59. évében öngyilkos lett. Halálát gyógyszerek és áramütés okozta.

Ezen a napon született a magyar növénytan megalapítója is

Diószegi Sámuel református lelkész, botanikus, a magyar rendszeres növénytan megalapítója 1761-ben Debrecenben született. Leghíresebb művét, az 1807-re elkészült Magyar Füvészkönyvet, mely többnyire hazai növényfajokat ismertet, sógorával, Fazekas Mihállyal (1765-1828) együtt írta. A könyv magyar nyelven tette közismertté Linné rendszerét, és megteremtette a leíró növénytan, valamint az alaktan magyar szaknyelvét.

A Nemzeti Múzeum építője pedig ezen a napon hunyt el

Pollack Mihály német származású magyar építész 1855-ben ezen a napon hunyt el (más források szerint január 3-án). Pollack a magyar klasszicista építészet jelentős alakja volt. Első műve a Deák téri evangélikus templom volt, de részt vett a pécsi székesegyház helyreállításában, majd a pesti Német Színház már megkezdett építését vezette. Az ő műve volt a régi Vigadó és a Nemzeti Múzeum épületének létrehozása is.

Ezen a 6 helyszínen várják a véradókat

  • Közép-magyarországi RVK (intézeti)1113 Budapest, Karolina út 19–21. 07:00–19:00 
  • Délpesti Területi Vérellátó (intézeti)1204 Budapest, Köves út 1. 08:00–14:00 
  • Sugár Üzletközpont (II. emelet)1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 12:00–19:00 
  • Újpesti Ifjúsági Ház1042 Budapest, István út 17–19. 12:00–18:00
  • Europeum Plaza1088 Budapest, Blaha Lujza tér 5. 13:00–18:00 
  • WestEnd1062 Budapest, Váci út 1–3. 13:00–18:00

Időjárás

A koponyeg.hu szerint a hajnali fagy után esni fog a hó, de nem lesz sok, az előrejelzés alapján nem alakulhat ki jelentős hóvastagság.

Itt kell biztosan forgalmi változásra számítani mától

  • Ismét munkanapi mentrend szerint közlekednek a BKK járatai
  • A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a VI. kerületben a Bajza utca–Kmety György utca csomópontban január 05., hétfő 08:00 és 2026. február 23., hétfő 23:00 óra között.
  • Lezárás lesz a VI. kerületi Aradi utcában is január 05., hétfő 06:00 - 2026. február 23., hétfő 23:00 óra között.
  • Napközben időszakos lezárás lesz a IX. kerületben a Sobieski János utcában január 05., hétfő 06:00 és 2026. április 22., szerda 23:00 óra között
  • Tart a Flórián téri feleüljáró felújítás, ezúttal  lezárták az északi hidat, az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőknek hosszabb menetidőre, torlódásokra kell számítaniuk.

 
Programajánló

A  200 éves a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi rendezvénysorozatának részeként matematikai programok lesznek az Akadémia székházának előcsarnokában:  január 5-én, hétfőn 11 órakor kiállítás megnyitó, majd ezt követően 13 órától előadások lesznek a mesterséges intelligenciáról.  

Mától nézhetik meg „Az Év Természetfotósa” kiállítást a Városliget Látogatóközpontban. A fotókiállítás egészen február 1-ig látogatható. 

 

 

