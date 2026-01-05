Hat éve jelentette be a kínai hatóság: terjedni kezdett a Covid

Hetekig titkolták a Covid megjelenését

2020. január 5-én érkeztek az első hivatalos hírek arról, hogy új járvány van kibontakozóban, napokkal később pedig már minden kontinensen azonosították a vírus jelenlétét. Pedig már 2019 végén kimutatták a Covidot, de a kínai kormány ezt hetekig titkolta. Ezt történt pontosan január 5-én 2020-ban és utána:

ezen a napon próbálta megnyugtatni a közvéleményt a kínai hatóság, hogy nem a korábban halálos járványokat okozó SARS tért vissza,

bejelentették, hogy 59-re nőtt a fertőzöttek száma, és 7 ember állapota válságos,

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezen a napon adta ki az első hivatalos „híradását” az új betegségről, felhívva a nemzetközi figyelmet a vuhani helyzetre,

Magyarországon 2020. március 4-én igazolták az első fertőzést.

6 éve tudta meg a világ: terjedni kezdett a Covid. / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ma lenne 82 éves Schütz Ila

A Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész 1944. január 5-én született. Schütz Ila 1969-ben szerzett oklevelet a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Egyik legemlékezetesebb alakítását Bernard Slade Jövőre, veled, ugyanitt című darabjában nyújtotta: Doris szerepét Sztankay István partnereként több mint 300-szor játszotta. Mozivásznon pedig a Valami Amerika című filmben láthatta a közönség. Schütz Ila igazi rajongott komika volt, akiről csak kevesen sejtették, hogy a színpadon mindig mókázó színésznő a való életben milyen magányos és elkeseredett. Mindez csak akkor lett egyértelmű a nagyvilág előtt, amikor már késő volt. 2002. december 12-én, életének 59. évében öngyilkos lett. Halálát gyógyszerek és áramütés okozta.

Ezen a napon született a magyar növénytan megalapítója is

Diószegi Sámuel református lelkész, botanikus, a magyar rendszeres növénytan megalapítója 1761-ben Debrecenben született. Leghíresebb művét, az 1807-re elkészült Magyar Füvészkönyvet, mely többnyire hazai növényfajokat ismertet, sógorával, Fazekas Mihállyal (1765-1828) együtt írta. A könyv magyar nyelven tette közismertté Linné rendszerét, és megteremtette a leíró növénytan, valamint az alaktan magyar szaknyelvét.