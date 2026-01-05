Hat éve jelentette be a kínai hatóság: terjedni kezdett a Covid
A kínai hatóságok napra pontosan 6 éve jelentették be a koronavírus-járvány elterjedését Kínában. Onnantól kezdve pedig nem volt megállás, az egész világon elterjedt a Covid.
Hetekig titkolták a Covid megjelenését
2020. január 5-én érkeztek az első hivatalos hírek arról, hogy új járvány van kibontakozóban, napokkal később pedig már minden kontinensen azonosították a vírus jelenlétét. Pedig már 2019 végén kimutatták a Covidot, de a kínai kormány ezt hetekig titkolta. Ezt történt pontosan január 5-én 2020-ban és utána:
- ezen a napon próbálta megnyugtatni a közvéleményt a kínai hatóság, hogy nem a korábban halálos járványokat okozó SARS tért vissza,
bejelentették, hogy 59-re nőtt a fertőzöttek száma, és 7 ember állapota válságos,
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezen a napon adta ki az első hivatalos „híradását” az új betegségről, felhívva a nemzetközi figyelmet a vuhani helyzetre,
- magát az új típusú koronavírust (amit ma SARS-CoV-2-nek hívunk) pedig csak két nappal később, január 7-én azonosították be véglegesen a kínai tudósok,
- Magyarországon 2020. március 4-én igazolták az első fertőzést.
Ma lenne 82 éves Schütz Ila
A Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész 1944. január 5-én született. Schütz Ila 1969-ben szerzett oklevelet a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Egyik legemlékezetesebb alakítását Bernard Slade Jövőre, veled, ugyanitt című darabjában nyújtotta: Doris szerepét Sztankay István partnereként több mint 300-szor játszotta. Mozivásznon pedig a Valami Amerika című filmben láthatta a közönség. Schütz Ila igazi rajongott komika volt, akiről csak kevesen sejtették, hogy a színpadon mindig mókázó színésznő a való életben milyen magányos és elkeseredett. Mindez csak akkor lett egyértelmű a nagyvilág előtt, amikor már késő volt. 2002. december 12-én, életének 59. évében öngyilkos lett. Halálát gyógyszerek és áramütés okozta.
Ezen a napon született a magyar növénytan megalapítója is
Diószegi Sámuel református lelkész, botanikus, a magyar rendszeres növénytan megalapítója 1761-ben Debrecenben született. Leghíresebb művét, az 1807-re elkészült Magyar Füvészkönyvet, mely többnyire hazai növényfajokat ismertet, sógorával, Fazekas Mihállyal (1765-1828) együtt írta. A könyv magyar nyelven tette közismertté Linné rendszerét, és megteremtette a leíró növénytan, valamint az alaktan magyar szaknyelvét.
A Nemzeti Múzeum építője pedig ezen a napon hunyt el
Pollack Mihály német származású magyar építész 1855-ben ezen a napon hunyt el (más források szerint január 3-án). Pollack a magyar klasszicista építészet jelentős alakja volt. Első műve a Deák téri evangélikus templom volt, de részt vett a pécsi székesegyház helyreállításában, majd a pesti Német Színház már megkezdett építését vezette. Az ő műve volt a régi Vigadó és a Nemzeti Múzeum épületének létrehozása is.
Ezen a 6 helyszínen várják a véradókat
- Közép-magyarországi RVK (intézeti) – 1113 Budapest, Karolina út 19–21. 07:00–19:00
- Délpesti Területi Vérellátó (intézeti) – 1204 Budapest, Köves út 1. 08:00–14:00
- Sugár Üzletközpont (II. emelet) – 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 12:00–19:00
- Újpesti Ifjúsági Ház – 1042 Budapest, István út 17–19. 12:00–18:00
- Europeum Plaza – 1088 Budapest, Blaha Lujza tér 5. 13:00–18:00
- WestEnd – 1062 Budapest, Váci út 1–3. 13:00–18:00
Időjárás
A koponyeg.hu szerint a hajnali fagy után esni fog a hó, de nem lesz sok, az előrejelzés alapján nem alakulhat ki jelentős hóvastagság.
Itt kell biztosan forgalmi változásra számítani mától
- Ismét munkanapi mentrend szerint közlekednek a BKK járatai
- A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a VI. kerületben a Bajza utca–Kmety György utca csomópontban január 05., hétfő 08:00 és 2026. február 23., hétfő 23:00 óra között.
- Lezárás lesz a VI. kerületi Aradi utcában is január 05., hétfő 06:00 - 2026. február 23., hétfő 23:00 óra között.
- Napközben időszakos lezárás lesz a IX. kerületben a Sobieski János utcában január 05., hétfő 06:00 és 2026. április 22., szerda 23:00 óra között
- Tart a Flórián téri feleüljáró felújítás, ezúttal lezárták az északi hidat, az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőknek hosszabb menetidőre, torlódásokra kell számítaniuk.
Programajánló
A 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi rendezvénysorozatának részeként matematikai programok lesznek az Akadémia székházának előcsarnokában: január 5-én, hétfőn 11 órakor kiállítás megnyitó, majd ezt követően 13 órától előadások lesznek a mesterséges intelligenciáról.
Mától nézhetik meg „Az Év Természetfotósa” kiállítást a Városliget Látogatóközpontban. A fotókiállítás egészen február 1-ig látogatható.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre