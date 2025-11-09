Bármikor lecsaphat az új Covid-variáns! – Így ismerheted fel a STRATUS-t

Úgy tűnik igazuk volt a szakembereknek és a virológusoknak, amikor azt mondták, hogy a koronavírus valószínűleg már velünk marad, míg világ a világ. Ezt támasztják alá azok az adatok is, amelyekből arra lehet következtetni, hogy már lesben áll az új Covid-variáns. "Már egyetlen térség sem tartozik az alacsony tartományba, vagyis a vírus gyakorlatilag mindenhol jelen van!" – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Micsoda? Új Covid-variáns van idén? A válasz: igen, de azért ekkora baj nincs! Fotó: cottonbro studio / Pexels (illusztráció)

Itt a legtöbb beteg: három város, ahol újra tombol a Covid

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján a legtöbben Kecskeméten, Szolnokon és Debrecenben betegedtek meg. A nyár óta tartó növekedést az XFG-variáns, vagyis a STRATUS terjedése okozza – és a szakértők szerint ez csak a kezdet lehet. Emellett a mintákban több más altípus is kimutatható volt. A tudósok arra figyelmeztetnek:

az új változat a következő hetekben ismét növekedést hozhat a fertőzésszámokban!

Nem árthat némi óvatosság, mielőtt jön az új Covid-variáns! Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels

A reptéri minták is nyugtalanítóak

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szennyvízmintáiban is emelkedett koncentrációt találtak, bár a helyzet ott egyelőre stabilnak mondható. Pozitívum, hogy sehol sem éri el a koncentráció a tavalyi magas szintet, ami arra utalhat, hogy az idei járványhullám enyhébb – vagy csak a csúcspont később jön.



Ilyen tüneteket okoz az új Covid-variáns

A holland RIVM kutatói szerint az XFG-variáns tünetei hasonlóak a korábbi változatokhoz, de néhány apró különbség van. A leggyakoribb panaszok most is:

torokfájás

köhögés

tüsszögés

orrfolyás

fáradékonyság

A vizsgálatban résztvevők átlagosan nyolc tünetet tapasztaltak, de súlyosabb lefolyást nem figyeltek meg. Észrevették ugyanakkor, hogy idén már jóval ritkább az ízérzékelés elvesztése.

Az XFG nem tűnik veszélyesebbnek, de hasonlóan terjed, mint az influenza

– mondta Dirk Eggink, virológus.

Maradj résen!

A koronavírus nem tűnt el, csak lapít. A számok azt mutatják, hogy a COVID-19 továbbra is velünk van, még ha a legtöbben mára már csak „sima megfázásként” élik is meg ezt. Az új variánsok nem okoznak súlyosabb betegséget, de gyorsan terjednek – különösen a hideg, zárt időszakban, mint amilyen előtt most is állunk.