Veszélyben a nők: jobban öregednek a koronavírustól

Több mint kétezer résztvevővel végeztek a kutatók egy koronavírus tanulmányt, 16 különböző országból.

A koronavírus hatásait vizsgálták a kutatók (képünk illusztráció)

A koronavírus idején kezdődtek a vizsgálatok

A kutatók a következő szempontok alapján figyelték meg a résztvevőket:

A coviddal nem megfertőzött emberek

Enyhe tünetekkel küzdő személyek

Kórházban kezelt betegek

és azokat a pácienseket, akiknek intenzív osztályra kellett menniük.

Az erek korának mérésére a kutatók azt vizsgálták, hogy milyen gyorsan terjed egy nyomáshullám a nyaktól a lábakig. Minél gyorsabban terjed, annál merevebbek és idősebbek az erek. A méréseket hat és tizenkét hónappal a fertőzés után végezték.

A beoltottaknál jobbak lettek az eredmények

A legfontosabb megállapítások szerint: A COVID-fertőzött csoportokban az erek átlagosan merevebbek voltak, mint azoknál, akik soha nem fertőződtek meg. Ez azokra a vizsgálati résztvevőkre is vonatkozott, akiknél csak enyhe lefolyású betegség állt fenn. Ezzel szemben a vírus ellen beoltottaknak átlagosan kevésbé merevek voltak az ereik, mint az oltatlanoknak.

Feltűnő különbségek a nők és a férfiak között

A különbség a nők körében igen nagy volt. A férfiak között viszont alig volt jelentős különbség. Ennek egyik oka az lehet, hogy több férfi halt meg COVID-ban, ezért csak bizonyos férfi betegeket vontak be a vizsgálatba. Összességében a fertőzött egyének öregedési hatása időnként stabilizálódott vagy csökkent egy idő után.

Heribert Schunkert, a Német Szívalapítvány munkatársa szerint a tanulmány „bizonyos értelemben nagyon provokatív”. Mivel sokan átestek már a COVID-on – és senki sem akar gyorsabban öregedni. – mondja.

Még meg kell vizsgálni, hogy a Covid valóban a gyorsuló öregedés oka-e.

Mindazonáltal ez a tanulmány egyfajta ébresztő. Ezért további kutatásokra van szükség.

– mondta az orvos.

Dominik Rath, a Tübingeni Egyetemi Kórház kardiológusa is érdekesnek találja az eredményeket. Azonban továbbra sem világos számára, hogy a COVID valóban az érrendszeri öregedés oka-e – és miért érinti különösen a nőket.

Azt is érdekes megjegyezni, hogy a korábbi intenzív osztályon kezelt betegek vérerei egy év elteltével jelentősen regenerálódtak. Ez arra utalhat, hogy maga az intenzív osztályon való tartózkodás is szerepet játszik.