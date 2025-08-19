Veszélyben a nők: jobban öregednek a koronavírustól

A koronavírussal való fertőzés nemcsak a tüdőt érinti. A kutatók most bizonyítékokat találtak arra, hogy az erek is károsodhatnak.
Több mint kétezer résztvevővel végeztek a kutatók egy koronavírus tanulmányt, 16 különböző országból.
A kutatók a következő szempontok alapján figyelték meg a résztvevőket:
Az erek korának mérésére a kutatók azt vizsgálták, hogy milyen gyorsan terjed egy nyomáshullám a nyaktól a lábakig. Minél gyorsabban terjed, annál merevebbek és idősebbek az erek. A méréseket hat és tizenkét hónappal a fertőzés után végezték.
A legfontosabb megállapítások szerint: A COVID-fertőzött csoportokban az erek átlagosan merevebbek voltak, mint azoknál, akik soha nem fertőződtek meg. Ez azokra a vizsgálati résztvevőkre is vonatkozott, akiknél csak enyhe lefolyású betegség állt fenn. Ezzel szemben a vírus ellen beoltottaknak átlagosan kevésbé merevek voltak az ereik, mint az oltatlanoknak.
A különbség a nők körében igen nagy volt. A férfiak között viszont alig volt jelentős különbség. Ennek egyik oka az lehet, hogy több férfi halt meg COVID-ban, ezért csak bizonyos férfi betegeket vontak be a vizsgálatba. Összességében a fertőzött egyének öregedési hatása időnként stabilizálódott vagy csökkent egy idő után.
Heribert Schunkert, a Német Szívalapítvány munkatársa szerint a tanulmány „bizonyos értelemben nagyon provokatív”. Mivel sokan átestek már a COVID-on – és senki sem akar gyorsabban öregedni. – mondja.
Még meg kell vizsgálni, hogy a Covid valóban a gyorsuló öregedés oka-e.
Mindazonáltal ez a tanulmány egyfajta ébresztő. Ezért további kutatásokra van szükség.
– mondta az orvos.
Dominik Rath, a Tübingeni Egyetemi Kórház kardiológusa is érdekesnek találja az eredményeket. Azonban továbbra sem világos számára, hogy a COVID valóban az érrendszeri öregedés oka-e – és miért érinti különösen a nőket.
Azt is érdekes megjegyezni, hogy a korábbi intenzív osztályon kezelt betegek vérerei egy év elteltével jelentősen regenerálódtak. Ez arra utalhat, hogy maga az intenzív osztályon való tartózkodás is szerepet játszik.
