Járványfigyelő szolgálat: idén is berobbant az őszi járványszezon!

Elképesztő adatkat közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Korán és meglepően erőteljesen indult az őszi járványszezon Magyarországon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.14. 20:15
járványszezon légúti megbetegedés koronavírus influenza

Nemrég (a 40. naptári héttől) megkezdte munkáját a légúti figyelőszolgálat: az első heti adatok felkavaróak. Ezek szerint már több mint 200 ezren fordultak az orvosukhoz légúti panaszokkal. Hivatalosan is elkezdődött a járványszezon.

járványszezon sújthat minket
A járványszezon alatt gyors vírusterjedésre lehet számítani, érdemes lehet vigyázni a zárt terekben. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Erősen indult a járványszezon – a minták ötödében kimutatták a Covidot 

Az ősz beköszöntével ismét megugrott a légúti fertőzések száma Magyarországon

 – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentéséből.  

A legfrissebb adatok alapján szeptember 29. és október 5. között 24 600 influenzaszerű megbetegedést regisztráltak, és 203 800 esetben akut légúti fertőzéssel fordultak orvoshoz. A minták közel 20 százalékában kimutatható volt a SARS-CoV-2, tehát a COVID-19 vírus. 

Ezek az adatok világosan jelzik: nem csupán az influenza, de a COVID is aktív szereplő a jelenlegi járványhullámban. A súlyos légúti fertőzésben szenvedő betegek már az első heti statisztikában is megjelentek. A vizsgált időszakban 94 főt vettek fel akut légúti fertőzés miatt, közülük 10-en intenzív osztályra kerültek.

Ki a leginkább veszélyeztetett?

A súlyos betegek közel fele 60 év feletti, és minden harmadik beteg kétévesnél fiatalabb volt.

A Delmagyar összefoglalója szerint az influenzaszerű megbetegedések 22 százalékát a 14 év alatti korosztály, 36 százalékát pedig a 15–34 éves fiatal felnőttek adták. Csaknem 29 százalékuk a 35–59 évesek, 12 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Ezek után úgy tűnik, hogy az őszi-téli időszak a megbetegedések szezonja lesz.

Épphogy beköszöntött az igazi ősz, máris rengeteg a beteg, a náthás megbetegedés

 – mondta nemrégiben a Borsnak Dr. Mangó Gabriella háziorvos, aki szerint is jelentősen megnőtt a betegek száma a rendelőkben: „Csak egyetlen nap az egyik rendelőmben 90, a másikban pedig 70 fölött volt a beteglétszám. Nagyjából 20–30 százalékkal nőtt azoknak a száma, akik felső légúti huruttal, gyomorpanasszal vagy hőemelkedéssel érkeztek” – mondta el a doktornő. 

A szakember azt tapasztalja, hogy a legtöbben influenzaszerű, náthás tünetekről panaszkodnak, de kihangsúlyozta, hogy azért az új koronavírus (SARS-CoV-2) is belépett már a szezonális fertőzések sorába.  

Pánikra azonban semmi ok

 Dr. Mangó Gabriella elárulta, hogyan vértezzük fel az immunrendszerünket a kórokozók ellen. Szerinte a legjobb védekezés az, ha az immunrendszerünket felkészítjük a "támadásra". 

Reggel szerves szelént, este szerves cinket érdemes szedni, emellett C- és D-vitaminokat. Ezek az alappillérei annak, hogy az immunrendszerünk jól működjön

 – tanácsolta, ugyanis a legtöbb vírusos megbetegedés néhány napon belül magától rendeződik, ahogy az immunrendszer legyűri a fertőzést. 

 

 

